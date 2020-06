A EVOLUÇÃO DO VIDEOGAME

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

1ª geração (1972-1978)

A era dos primeiros consoles comercializados, como o Pong, o Telejogo e o Odyssey, da Magnavox, pioneiro dos videogames caseiros.

2ª geração (1976-1984)

Marcada pelo Atari 2600, que teve 30 milhões de unidades vendidas, e pelo portátil Game & Watch. Aqui também surgiu o game Pac-Man.

3ª geração (1983-1990)

A era dos 8-bits, marcada pelo início da "guerra" entre Nintendo, com o NES e o Mario, e Sega, que lançou o Master System e o Sonic.

4ª geração (1987-1996)

A era dos 16-bits e um grande salto tecnológico. A Nintendo veio com o Super Nintendo e o portátil Game Boy; a Sega lançou o Mega Drive.

5ª geração (1993-1999)

Consoles de 32 e 64 bits e entrada da Sony no mercado, com o PlayStation. A Sega lançou o Saturn, e a Nintendo, o 64 e o Game Boy Color.

6ª geração (1998-2004)

Entrada da Microsoft e seu Xbox no mercado. A Sony veio com o PlayStation 2, mas se destacam também o DreamCast, da Sega, e o GameCube, da Nintendo.

7ª geração (2004-2009)

Consoles com sensores de movimento, como o Wii, da Nintendo, e o Xbox com Kinect, da Microsoft. A Sony veio ao mercado com o Play

Station 3.

8ª geração (2011-2019)

PlayStation 4, da Sony, e Xbox One, da Microsoft, travam disputa intensa. Nintendo volta aos consoles com o portátil Switch.

9ª geração (2019- )

Início da era dos games por streaming, como o Google Stadia e o xCloud, da Microsoft. Vêm aí nos consoles o PlayStation 5, da Sony, e o Xbox Series X.