CONHECIMENTO

Yuval Harari, autor dos best-sellers "Sapiens: Uma história da humanidade" e "Homo Deus", trouxe reflexões sobre debates contemporâneos em seu recente lançamento. Enquanto Sapiens conversava com o passado e Homo Deus com o futuro da humanidade, a obra "21 lições do século 21" aborda discussões relevantes e atuais acerca de questões cotidianas.

Através de um texto denso, informativo e bem costurado da sociedade do século 21, o autor consegue traduzir de forma clara temas contemporâneos. Entre os assuntos abordados estão o desemprego e o surgimento de novas áreas de atuação, a ampla utilização de máquina nas linhas de produção industrial, e interligando todos os temas, de que forma a tecnologia está presente no presente e estará no futuro.

Com passagens didáticas e ampla pesquisa bibliográfica, Harari não poupa contextos e reflexões longas e estruturadas sobre cada um dos 21 tópicos abordados pelo autor na obra. Trazendo além de opinião, informações suficientes para que o leitor consiga elaborar seu próprio ponto de vista sobre o assunto em questão.

Ao dar luz de forma organizada, clara e aprofundada à debates globais com impactos significativos sobre a sociedade atual, o livro de Harari faz uma dissecação dos impactos da tecnologia no cotidiano e na comunicação e ilustra o que o amanhã pode estar reservando para a humanidade. Indicada para aqueles que buscam compreender o presente para conseguir planejar o futuro.

21 lições sobre o século 21; Yuval Harari; Companhia das Letras; 432 páginas; R$39,90; disponível em versão digital.

RESILIÊNCIA

Plano B Como encarar adversidades, desenvolver resiliência e encontrar felicidade, Sheryl Sandberg e Adam Grant, Editora Fontanar

Em um contexto como o atual, onde a incerteza se estabeleceu sobre o futuro de todos e o distanciamento de pessoas queridas afeta a saúde mental da maioria, resiliência é uma boa qualidade à ser semeada. Em seu livro "Plano B: Como encarar adversidades, desenvolver resiliência e encontrar felicidade'', Sheryl Sandberg e Adam Grant se apropriam de seus problemas pessoais para narrar formas de se manter forte diante das dificuldades.

A chefe de operações do Facebook, Sheryl Sandberg, aborda a experiência de ter encontrado o marido morto e abre seu diário pessoal para contar como foi lidar com a tristeza da perda e como ressignificou o sentimento, usando a experiência como impulso para a manutenção de uma vida cheia de aprendizados.

Com capítulos embasados cientificamente, a história não se restringe a relatos pessoais. O livro mostra também como outras pessoas que sofreram grandes adversidades, com: perda de emprego, desastres naturais e doenças enfrentaram essas situações, utilizando-as como fonte de estímulo para um estilo de vida perseverante e alegre.

Abordando dificuldades rotineiras, os autores mostram que essas lições também fortalecem. Além da resiliência, o livro fala sobre o desenvolvimento da compaixão, vulnerabilidade, relacionamentos familiares e sobre como ajudar outros em situações de crise.

Plano B: Como encarar adversidades, desenvolver resiliência e encontrar felicidade; Sheryl Sandberg e Adam Grant; Editora Fontanar; 216 páginas; R$34,32; disponível em versão digital.

LIDERANÇA

EMP - A coragem paraliderar, Brené Brown, Editora Bestseller - REPRODUÇÃO JC

O livro "Coragem de liderar'" é embasado nas experiências em pesquisa da professora Brené Brown, da Universidade de Houston, e em entrevistas com representantes de grandes empresas. A obra traz como ponto central a premissa de que liderar não é sinônimo de poder. O livro aborda uma figura de liderança diferente da convencional, começando por sua posição.

Para a pesquisadora, líderes não precisam ocupar posições de liderança para desenvolver a característica, eles devem, sim, buscar o potencial nas pessoas ao redor e estarem dispostos a ampliá-lo. Outra qualidade destacada na obra é a coragem, característica que a autora identifica em quem desenvolveu melhor o papel de líder. Porém, em pesquisa com grandes lideranças, muitos traçaram a coragem como fundamental, mas poucos conseguiram elencar formas de desenvolvê-la.

A autora se apropria das mais de duas décadas de estudos sobre emoções e comportamentos humanos, para explorar formas de desenvolver a coragem dentro da liderança e de entender o papel do medo no processo. Além disso, ressalta a importância da percepção e compreensão dos sentimentos da equipe e do compartilhamento de valores através da cultura da empresa.

O livro conversa com quem busca liderança humana e baseada em aprimoramento não apenas individual, mas coletivo. A obra também abre espaço para discussão de emoções, relações e confiança dentro do ambiente corporativo.

'A coragem de liderar'; Brené Brown; Editora Bestseller; 294 páginas; R$29,88; disponível em versão digital.