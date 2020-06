Produtividade não é um bicho de sete cabeças, e a especialista Tathiane Deândhela procura desvendar esse mistério em seu novo livro Faça o tempo enriquecer você. Depois do sucesso do best-seller Faça o tempo trabalhar para você, a autora decide compartilhar técnicas para melhorar o gerenciamento da vida financeira, afirmando que a forma de administrar o tempo pode mudar totalmente a maneira de lidar com a vida pessoal e profissional.

Apresentando em seu currículo cursos no exterior, palestras internacionais e experiências de vida que a tornaram uma autoridade quando o assunto é administração do tempo e do dinheiro, Tatiane tem muito o que compartilhar. Como ela mesmo diz, produtividade representa ainda a liberdade, seja para definir os rumos da sua vida, tirar férias em qualquer época do ano ou negociar o melhor para si mesmo. Dessa forma, a leitura visa desenvolver a sua inteligência produtiva, eliminando os ladrões do tempo, priorizando seus sonhos e propósitos, tendo alta performance e criar uma vida próspera.

Na obra, ela passa lições práticas de suas vivências que a fizeram criar o método de administração do tempo e aumentar a produtividade. Além disso, o leitor embarca em dicas de aplicativos para usar nesse gerenciamento. O livro promete ajudar quem busca identificar e eliminar ladrões de tempo para administrar melhor as metas e manter o foco.

Faça o tempo enriquecer você; Tathiane Deândhela; Editora Gente;

224 páginas; R$39,90;

disponível em versão digital.

VENDAS

O Código Secreto da Venda, de Jorge Menezes

O mercado mudou, tornou-se mais ágil, inteligente e conectado. Os canais de venda mudaram, tornaram-se mais fluidos, ampliaram o seu alcance, são agora digitais e o poder de decisão está nas mãos dos clientes e não mais nas mãos das empresas. Foi pensando nisso que Jorge Menezes decidiu lançar O Código Secreto da Venda: A Origem da Dinastia Puro-Sangue, livro que apresenta um novo modelo de venda.

Construído com base nos conceitos da neurociência e nas trilhas mentais estabelecidas pela natureza durante milhares de anos de evolução, a obra é rica em estratégias, poderosa em conceitos, transformadora em suas ideias e prática na sua aplicação nos negócios. Leitura recomendada para todos os profissionais que desejam estabelecer uma nova abordagem em seu trabalho, utilizando os mais modernos conceitos da neurociência e as práticas mais inovadoras de persuasão.

A obra tem como meta reunir em um único volume a experiência dos maiores vendedores de todos os tempos e conectá-la às mais recentes descobertas da neurociência para que possamos entender como a mente funciona quando vendemos ideias e tomamos decisões. Ela traz informações para ampliar o poder de influenciar a opinião das pessoas e alcançar melhores resultados em vendas, e foi escrita pensando não só em vendedores, mas em qualquer pessoa que precise desenvolver habilidades em vendas.

O Código Secreto da Venda; Jorge Menezes;

Alta Books Editora;

288 páginas; R$65.90;

disponível em versão digital.





EMPREENDER

Elon Musk, de Ashlee Vance

Elon Musk é o empreendedor mais ousado de nosso tempo. Uma mistura de Thomas Edison, Henry Ford, Howard Hughes e Steve Jobs, ele é o homem por trás dos cobiçados esportivos elétricos da Tesla Motors, dos painéis e baterias de energia solar popularizados pela SolarCity e dos foguetes espaciais da SpaceX, construídos do zero com recursos privados e muito mais baratos que qualquer versão já lançada pelas agências governamentais.

Nesse livro, o experiente jornalista de tecnologia Ashlee Vance apresenta um olhar inédito sobre a vida e as realizações do homem mais audacioso do Vale do Silício. Fundamentado em mais de cinquenta horas de conversas com Musk e entrevistas com mais de 300 pessoas ligadas a ele, Vance investiga a trajetória muitas vezes instável e controversa das empresas de Musk e traça um retrato do personagem complexo que renovou a indústria com uma série de inovações de enorme impacto político e econômico,

Ao longo das páginas, a obra mostra como Musk se destaca como um empresário com dinamismo e visão suficientes para comandar e revolucionar três indústrias ao mesmo tempo. Se ele é simplesmente um lunático ou uma das mentes mais brilhantes a ter posto os pés neste planeta, só o tempo dirá, mas sua biografia já se apresenta como parte relevante da história.

Elon Musk: Como o CEO bilionário da SpaceX e da Tesla está moldando nosso futuro; Ashlee Vance; Editora Intrínseca; 416 páginas; R$ 59,90; disponível em versão digital.