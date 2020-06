Em um momento como o atual, onde o mundo está mudando por conta da pandemia de coronavírus, o futuro do trabalho tem se tornado alvo de debate. Com a ampla adesão ao home office, implementado por muitas empresas ao redor do país, os cuidados com a segurança do trabalhador passaram a ser fundamentais. No livro Legislação aplicada à segurança do trabalho, Paulo Roberto Barsano aborda as leis que norteiam à prática. Barsano, além de autor é professor titular de Segurança do Trabalho do Instituto Tecnológico de Barueri.

Abordando avanços históricos da saúde e da segurança no País, a obra ainda ilustra as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, a Constituição Federal de 1988, as Convenções da Organização Internacional do Trabalho e a legislação trabalhista, mostrando assim, um panorama geral da evolução legislativa das normas de segurança do trabalho. O livro ainda desenvolve temas de extrema importância para empregados e empregadores, como: previdência social, acidentes de trabalho, auxílio-doença, auxílio-acidente, pensão por morte e muitos outros.

O código de ética que rege o ofício é apresentando para ilustrar a importância da atuação dos profissionais de segurança do trabalho. O livro é sugerido para quem busca saber um pouco mais sobre campos fundamentais da relação empregatícia e como eles são pautados e regulamentados pelas leis.

Legislação aplicada à segurança do trabalho; Paulo Roberto Barsano; Editora Érica; 160 páginas; R$ 56,25; disponível em versão digital.

O surgimento da internet trouxe mudanças intensas que passaram a afetar a vida de todos. No livro 6 competências para surfar na transformação digital, Andrea Iorio explora as características da Revolução 4.0 e fala sobre a adaptação a ela. Esse novo momento da tecnologia é baseado na ideia de que não existem mais barreiras que diferenciam onde está o mundo real e o digital, pois eles passaram a coexistir.

Não é à toa que hoje não conseguimos mais imaginar a vida e a execução das tarefas cotidianas sem a tecnologia. Checar redes sociais, buscar informações em portais de notícias ou estar o tempo inteiro trocando mensagens com amigos, familiares e colegas de trabalho virou rotina para muitos. Por isso, Andrea agregou algumas características fundamentais para se virar bem neste novo mundo mergulhado na internet e completamente interligado.

Flexibilidade cognitiva, execução inovadora, comportamento humano, pensamento crítico, crescimento sustentável e altruísmo digital são alguns dos traços comportamentais de uma pessoa totalmente adepta à Revolução 4.0, A adaptação às mudanças faz parte da existência humana. Portanto, é preciso conhecer e entender de que forma a tecnologia pode facilitar vivências. A obra mostra a evolução comportamental causada pela nova era digital e incita ao conhecimento desta relação e suas características cotidianas.

6 competências para surfar na transformação digital; Andrea Iorio; Editora

Planeta Estratégia;

208 páginas; R$ 37,07;

disponível em versão digital.

Você já pensou que a maneira como pensa e lida com as coisas pode afetar os rumos da sua vida? Para a professora de psicologia da Universidade de Stanford, Carol S. Dweck, o seu mindset pode definir a sua relação com tudo o que lhe rodeia, desde trabalho até o relacionamento com os filhos.

Para a pesquisadora, o mindset não é um traço de personalidade e sim uma atitude mental, e a maneira como lidamos com essa atitude pode ser crucial para o sucesso de nossas escolhas durante a vida. Um modelo mental fixo, ou seja, um mindset restrito, onde criticamos nossos erros e deixamos de lado a busca pela evolução constante pode levar a um fadado fracasso e a um constante desgosto.

Porém, reprogramando seu mindset para uma atitude mental progressiva, onde os novos aprendizados, experiências e esforços são bem vindos, estando em constante crescimento, você pode estar fazendo uma escolha determinante para o seu sucesso e bem-estar.

Para a autora, esse é o segredo que distingue pessoas pessimistas das otimistas e ainda bem-sucedidas das que não são, tornando nossa mente uma ferramenta básica para a construção da trajetória dos sonhos. Na obra, Carol explica o poder das atitudes mentais sobre a nossa realidade e como manter um relacionamento saudável com a sua mente e ainda tirar o seu melhor potencial.

Mindset - A nova psicologia

do sucesso; Carol S. Dweck;

Editora Objetiva;

342 páginas; R$ 38,40;

disponível em versão digital.