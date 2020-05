Na rota da sobrevivência

O peso do setor de transporte de cargas na economia gaúcha pode ser medido nos dados do Departamento de Economia e Estatística (DEE) da Secretaria Estadual de Planejamento e Gestão (Seplag), os quais indicam que o setor de transporte, armazenagem e correios - contabilizados juntos para efeitos de cálculo do Produto Interno Bruto (PIB) - responde por 3,5% do PIB gaúcho, que, em 2019, foi de R$ 480,5 bilhões. Ou seja, somente no ano passado, o setor movimentou R$ 16,8 bilhões.

Para os pesquisadores da Fundação Getulio Vargas (FGV), o desempenho da economia abalada pela Covid-19, tanto no primeiro como no segundo trimestre deste ano, deve passar essencialmente pelas estradas, de carona nas cargas dos caminhões.

Na contramão das estatísticas

O setor de transporte rodoviário de cargas é formado por milhares de trabalhadores que atuam em diversas frentes essenciais para a manutenção dessa complexa atividade econômica. É um sujeito que está na ponta da cadeia, no comando de gigantes de oito toneladas carregados com mais de 30 mil quilos de mercadorias, e acaba atraindo as atenções. A ideia incorreta sobre a simplicidade do trabalho, aliada à costumeira visão de Scanias, Volvos, Mercedes, Fords e outros gigantes rodando pelas cidades ou rodovias, impede muita gente de perceber que, a cada dia, em todo o Brasil, 2,5 milhões de homens e mulheres, conforme dados da CNT, engatam a primeira marcha para rodar por estradas, muitas vezes, sem condições.

Além dos perigos naturais da profissão, agora, são obrigados a enfrentar, também, um inimigo invisível e mortal. O objetivo é claro: garantir não apenas a sobrevivência de suas famílias, os caixas das empresas ou a arrecadação pública, mas também permitir que respiradores cheguem aos hospitais, máscaras e álcool em gel estejam nas prateleiras de farmácias e supermercados, ou que não falte comida para crianças daqui ou do outro lado do planeta.

Mais do que nunca, esses trabalhadores são motivados por uma frase: "Bota para rodar".

assinatura

* Álvaro Guimarães é natural de Rio Grande e jornalista formado pela Universidade Católica de Pelotas. Atualmente, trabalha como assessor de comunicação e repórter freelancer.

P7 EMBAIXO - ARTEs

três pequenas, cada uma com um título - pode ilustrar como ficar melhor





Demanda no transporte por cargas – 4/5/2020

Geral: -41,41%

Cargas fracionadas: -43,1%

Cargas fechadas: -39,9%

Fonte: NT&C Logística





Setor de transportes no RS

- Faturamento anual de R$ 16,8% bilhões

- Representa 3,5% do PIB do Estado

Fontes: Dados DEE/Seplag





Impacto da Covid-19 no setor - Brasil



- Empresas que demitiram funcionários: 33%

- Empresas que adotarão redução na jornada: 47,5%

- Empresas que esperam redução na receita: 80,1%

- empresas com queda na produtividade: 27,7%

- Empresas que reduziram frota em operação: 25%

Fonte: CNT