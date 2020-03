A inserção da Inteligência Artificial (IA) revolucionou sistemas e processos antes completamente impensáveis, não somente na lógica empresarial, mas também na sociedade como um todo. Kai-Fu Lee, ex-presidente da Google China e considerado um dos maiores especialistas em inovação tecnológica no mundo, percorre o os processos e o funcionamento da IA no livro "Inteligência Artificial: como os robôs estão mudando o mundo, a forma como amamos, nos relacionamos, trabalhamos e vivemos".

Lee, um dos criadores da IA como conhecemos hoje, explica tanto para leitores leigos, quanto para aqueles que já dominam o assunto, como o desenvolvimento sem precedentes da IA já transformou a sociedade. Apesar de muitos especialistas afirmarem que a IA vai acabar com muitas da profissões que existem hoje, Lee apresenta argumentos que indicam como a transformação vai acontecer. Assim como outras grandes revoluções ocorridas na história da humanidade, o autor afirma que a IA mudará apenas a forma como se trabalha, fazendo com que as pessoas tenham cada vez mais tempo para se dedicarem ao lazer e a atividades ligadas às artes e ao entretenimento. Lee conta ainda como o diagnóstico de um câncer em estágio avançado fez com que ele repensasse sua relação com o trabalho, seu legado e os próprios rumos da inteligência artificial.

Inteligência Artificial: como os robôs estão mudando o mundo, a forma como amamos, nos relacionamos, trabalhamos e vivemos; Kai-Fu Lee; Editora Globo; 292 páginas; R$ 49,90

EMPRESAS

Governança consiste, precisamente, na cadeia de processos dentro de um governo, seja ele de um País ou de uma empresa - incluindo o processo de sucessão. Dentro da realidade empresarial, a governança torna-se imprescindível, uma vez que ela otimiza processos internos e traz maior estrutura para sua atuação e seus rendimentos. Mas, em alguns casos, só governança não é o suficiente.

No livro "Supergovernança - Um olhar ampliado sobre os desafios das empresas familiares", Mariana Moura questiona o método de adoção de governança corporativa em empresas familiares como se ela fosse uma fórmula pronta para resolver todo e qualquer dilema de sucessão. Nesse sentido, a doutora em consultoria e pesquisa organizacional pelo Tavistock Centre, em Londres, apresenta como as questões podem ser muito mais profundas e que, para serem de fato resolvidas, faz-se necessário uma abordagem mais ampla.

Essa amplitude que Mariana ressalta leva em consideração dois pontos-chave para a manutenção do futuro de uma empresa: o desenvolvimento das novas gerações e a criação de um ambiente em que o trabalho coletivo possa crescer. Ainda, Mariana discute os princípios e os limites da governança corporativa, a realidade das empresas familiares no Brasil, os dilemas dos herdeiros, o papel das mulheres dentro das empresas familiares, assim como traz ferramentas para que as relações dentro desse tipo de empresa se fortaleça.

Supergovernança - Um olhar ampliado sobre os desafios das empresas familiares; Mariana Moura; Trevisan Editora; 172 páginas

ESTRATÉGIA

Atualmente, o termo "inovação" se tornou uma competência básica de gestão para qualquer negócio. Mas, ao contrário do que muitos pensam, inovar não está apenas relacionado com tecnologia ou tendências de mercado. O livro "Conveniência é o nome do negócio", escrito por Arthur Igreja, busca apresentar outras formas de pensar a inovação no mundo empresarial.

Para Igreja, que é palestrante e cofundador da plataforma AAA, antes de tudo, inovação se trata de pensar no que é melhor para o seu cliente. Na publicação, o autor apresenta um planejamento que visa facilitar e simplificar a jornada do seu consumidor. Com a ideia de que a burocracia, filas ou ligações intermináveis com atendentes são um dos grandes pontos negativos na experiência de compra, Igreja busca reformular esse processo a partir da inovação. A publicação conta com o prefácio escrito pelo economista e apresentador Ricardo Amorim.

Em um guia prático, o autor apresenta os modelos por trás do sucesso de empresas como Amazon e Netflix e analisa como a inovação funciona nesses casos. Em 176 páginas, Igreja traz questões práticas da inovação, como implantá-la em uma realidade já estruturada, como tornar-se um profissional do futuro e como multiplicar seus resultados. É através da conveniência que o autor aposta como ferramenta para alavancar negócios, agradar clientes e angariar uma rede maior de pessoas.

Conveniência é o nome do negócio; Arthur Igreja; Planeta Estratégia; 176 páginas; R$ 29,52; disponível em versão digital