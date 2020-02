O mundo está transbordando de mais do mesmo. Pessoas, ideias, empresas, produtos, bandas, políticos vivem uma crise de autenticidade na tentativa de serem aceitos e alcançarem o tão desejado sucesso. O que mais vemos por aí são empresas genéricas oferecendo a mesma coisa da mesma maneira. Frente a isso, "Ouse Ser Diferente" se apresenta como um livro para quem quer se ver livre dessa situação. É um guia que tem o objetivo de fazer com que empreendedores se tornem verdadeiros agentes de transformação.

A obra, desenvolvida pelo especialista em Marketing de Diferenciação e criador do Fator X, avançado método de diferenciação do Brasil, Pedro Superti, reúne os mais de 20 anos de experiência do autor no mundo dos negócios. Fazendo um panorama a respeito do empreendedorismo atual, a leitura apresenta estratégias de diferenciação para quem quer fazer a diferença em um mercado cada vez mais genérico e sem personalidade.

Superti compartilha técnicas e estratégias de diferenciação para que o leitor e o seu negócio não sejam apenas mais um no meio da multidão. O livro aponta as principais consequências da falta de autenticidade no mundo dos negócios, evidenciando que não é necessário criar algo do zero para fazer a diferença: é possível adaptar soluções, serviços e produtos que já existem de uma maneira nova, totalmente diferente e inesperada, capaz de tornar o empreendedor um verdadeiro agente de transformação.

Ouse Ser Diferente; Pedro Superti; Buzz Editora; 224 páginas; R$49,90.

Biografia

A guerra pela Uber - resenha empresas & negócios

Em junho de 2017, Travis Kalanick, o CEO da Uber, foi deposto em uma reunião do seu próprio conselho diretor. A Uber estava no topo do mundo da tecnologia, mas para muitos a empresa era justamente o símbolo do que havia de mais podre no Vale do Silício. Apoiada por bilhões em dólares de capital de risco, a empresa prometeu revolucionar a maneira como pessoas e mercadorias se deslocam. Praticamente um "unicórnio" instantâneo, a Uber parecia estar ao lado de Amazon, Apple e Google como um titã da tecnologia.

O que se seguiu se tornaria quase uma lição de moral sobre os perigos da cultura das startups e, também, um exemplo vívido de como a adoração cega aos seus fundadores pode ser um equívoco. O premiado jornalista do The New York Times, Mike Isaac, relata as batalhas da Uber com associações de taxistas, a cultura interna da empresa e as táticas para destruir qualquer obstáculo que estivesse impedindo o domínio do setor. Com bilhões de dólares em jogo, Isaac mostra como os capitalistas de risco afirmaram seu poder e assumiram o controle da startup, enquanto ela se esforçava para alcançar seu fatídico IPO.

Com base em entrevistas com funcionários atuais e antigos da companhia e documentos inéditos, a obra é uma história de ambição e mentiras, riqueza obscena e mau comportamento. O livro explora como a inovação tecnológica e financeira culminou em um período catastrófico da história corporativa norte-americana.

A Guerra pela Uber; Mike Isaac; 646 páginas; Editora Intrínseca; R$ 59,90; disponível em versão digital.

Copywriting

Transformando palavras em dinheiro - resenha empresas & negócios

Copywriting pode ser descrito como a capacidade de transformar palavras em dinheiro. Produzir interesse, em vez de propaganda. Todos os dias somos impactados por milhares de anúncios. Quando acessamos as redes sociais, é bem provável que vejamos dezenas deles, mas provavelmente não conseguiremos nos lembrar do último. Quase ninguém consegue. Conteúdo é o único tipo de propaganda que se produz o tempo todo e o cliente ainda pede mais.

Tendo em vista essa questão, "Transformando palavras em dinheiro" reúne 42 das melhores técnicas de persuasão, marketing e vendas testadas pelo empreendedor, comunicador e estrategista digital Ícaro de Carvalho. Ele foi responsável pelo marketing digital de projetos como Brasil Paralelo, O Código da Riqueza e Avenue Securities, além de ser o fundador do O Novo Mercado, a escola de marketing digital, vendas e redes sociais que mais cresce no País.

A obra se trata de um manual à prova de desculpas, que tem o objetivo de tornar a sua comunicação mais sedutora, inteligente e eficiente. De forma resumida, o leitor poderá vender mais e aumentar o seu número de seguidores e clientes, seja ele empreendedor, profissional liberal ou influenciador digital. Ao longo da leitura, há um conteúdo para se aprender o poder por trás do verdadeiro copywriting e se descobrir que toda necessidade é um produto, todo mundo é um cliente e toda conversa é uma oportunidade.

Transformando palavras em dinheiro; Ícaro Carvalho; Buzz Editora; 176 páginas; R$ 49,90; disponível em versão digital.