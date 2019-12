Muitas teses

Uma imagem vale mais do que mil palavras. Alguém nunca ouviu, escreveu ou leu essa frase? O Instagram que o diga. Nos últimos dois anos, a rede social cresceu 230% em número de usuários, conforme um levantamento realizado pela Cuponation. Em 2019, essa plataforma atingiu 500 milhões de perfis. Ou seja, um número extraordinário de pessoas querendo mostrar a sua vida, suas opiniões, seu senso de humor, suas preferências religiosas, políticas ou futebolísticas através de fotos. Isso mesmo, fotos! Não basta 140 caracteres. É preciso "provar" a vida linda ou a fase incrível que se está vivendo por meio de imagens, memes, frases de impacto, filtros e, mais recentemente, vídeos. O desejo de se mostrar ao mundo e, ainda, de saber da vida alheia, especialmente nos famosos stories, está cada vez maior. Aliás, há quem pense (e pior, há quem diga isso em público) que "mais vale uma foto feia postada, do que uma foto não postada". Sinceramente, fujam para as montanhas. Socorro!

Último capítulo da novela

Miguel, Orestes, Fábio e Picoral, na assinatura do contrato

/JEFFERSON BERNARDES/PMPA/JC

Uma novela chamada licitação de publicidade para Prefeitura de Porto Alegre teve finalmente o seu último capítulo. As duas agências vencedoras do certamente, que iniciou em outubro de 2018, assinaram seus contratos de prestação de serviços por 12 meses. Fabio Bernardi, da Morya, Miguel de Luca e Fernando Picoral, da Escala, estiveram reunidos com o secretário municipal de Comunicação, Orestes de Andrade Jr. A esta coluna, ele afirmou: "Um governo de sucesso se faz, segundo a cientista política Elis Radmann, com base no tripé gestão, serviços e comunicação. E a comunicação se sustenta no tripé jornalismo, eventos e publicidade. Sem agência, estávamos mancos. Agora, vamos pode caminhar normalmente para mostrar, ainda mais, os avanços da atual gestão".

Nova novela (será?)

A principal licitação para o mercado gaúcho da propaganda pode estar ameaçada, a do Banrisul. Maior verba do Estado - prevista em R$ 75 milhões, o edital, conforme o Sindicato das Agências de Propaganda do Rio Grande do Sul (Sinapro-RS), tem problemas. A entidade encaminhou ao banco um pedido de impugnação, explicando cada item que considerava problemático, mas não obteve nenhuma resposta (até o fechamento desta coluna). Conforme o presidente Fernando Silveira, o documento possui aspectos que "podem comprometer a concorrência e, com isso, abrir possibilidade de futuras ações judiciais, o que certamente irá atrasar ou até inviabilizar o certame, algo que não é interessante para a marca do Banrisul e nem para o mercado publicitário". Resta aguardar os próximos capítulos, pois a entrega de propostas técnicas está marcada esta semana, no dia 18.

Perfil

Alexandra Zanela é jornalista, sócia-fundadora da Padrinho Conteúdo e acumula muitas histórias

COLETIVA.NET/DIVULGAÇÃO/JC

Ela ama gente. Com essa adoração pelas pessoas, tinha curiosidade desde criança para conhecer mais sobre os vizinhos. Para isso, realizava uma pequena entrevista na porta do supermercado, questionando, por exemplo, o que teria no jantar. Foi essa uma das características que a levou ao Jornalismo. Aos seis anos, tinha por desejo presentear amigos, e a forma que encontrava era tocar alguma música no violão para homenageá-los. Nascida em uma comunidade do Norte do Estado, Capinzal, ela cresceu e se tornou mais independente ao ir morar sozinha, com 14 anos, em Passo Fundo. Hoje, Alexandra Zanela, a Ale, é jornalista, sócia-fundadora da Padrinho Conteúdo e acumula muitas histórias com gente que ela tanto adora. Algumas delas podem ser conferidas no perfil desta semana de Coletiva.net.

Parceiros

Nova Tendências Comunicação já está no mercado

/COLETIVA.NET/DIVULGAÇÃO/JC

A nova edição da Tendências Comunicação, tradicional publicação de Coletiva.net, está circulando no mercado. A revista (acima), que tem o objetivo de antecipar assuntos mais propensos a ganhar força em Comunicação e Marketing, chega comemorativa: são 10 anos de impressos e 20 do portal. Dentre os assuntos desta vez estão content shock, podcasts, parcialidade no Jornalismo e Lei Geral de Proteção de Dados. Um dos diferenciais desta edição fica por conta de duas opiniões, favorável e contrária, ao uso da língua inglesa na Publicidade. É que a Tendências promoveu o que chamou de 'batalha dos artigos', de modo que os leitores possam ter duas visões distintas. A revista ainda é composta por um especial de 20 anos do Coletiva.net e uma entrevista com no diretor-geral da M&M Consulting - dona do portal Meio & Mensagem, Pyr Marcondes.

Agências

Matriz assina campanha de Natal da Lebes

/COLETIVA.NET/DIVULGAÇÃO/JC

MATRIZ (acima) assina a criação da campanha 'O melhor de você renasce no Natal', mensagem de final de ano da Lojas Lebes. História foi inspirada em Felipe Fritsch, um dos colaboradores da empresa. A ação acabou virando um dos episódios da temporada especial do programa 'Posso Entrar?', da RBS TV.

IDEIAS da Silva, de Marcelo Pires, já é parceiro do Grupo RBS, atendendo à RBS TV. Agora, incorpora ao portfólio a comunicação e o branding da rádio Gaúcha. O incremento começa a valer a partir de janeiro.