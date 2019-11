O livro "Atitude Empreendedora: lições de noções de negócios e de vida da Junior Achievement, há 100 anos desenvolvendo jovens empreendedores em todo o mundo" se apresenta como um manual sobre liderança e estratégia. Para conduzir a narrativa, o autor Larry C. Farrell, reconhecido no mundo de ensino de empreendedorismo, reuniu suas pesquisas mais recentes e o conhecimento acumulado de 100 anos de existência do Junior Achievement (JA).

Oferecendo lições valiosas para quem deseja empreender, a publicação relaciona personalidades e o funcionamento da Junior Achievement, como a cantora e produtora Christina Aguilera; Mark Cuban, do programa Shark Tank; e Pedro Englert, fundador da plataforma StartSe. Todos esses são líderes de relativo sucesso e ex-alunos da organização sem fins lucrativos Junior Achievement - que já ensinou mais de 100 milhões de jovens de todo o planeta a desenvolver uma atitude empreendedora.

Inspirado em grandes nomes dos negócios, como Walt Disney e Steve Jobs, Farrell define as quatro práticas fundamentais dos melhores empreendedores: senso de missão, visão integrada de clientes e produtos, inovação em alta velocidade e comportamento automotivado. Cada uma dessas práticas tem sua eficiência baseada nas entrevistas com mais de 70 ex-alunos da JA que atingiram seus objetivos de carreira, incluindo sete brasileiros.

Atitude Empreendedora; Larry C. Farrell; Editora Sextante; 352 páginas; R$ 49,90

FINANÇAS

Na teoria, qualquer pessoa pode conseguir alcançar a independência financeira. Poucas são as pessoas que já não se viram, pelo menos uma vez na vida, angustiadas por não conseguirem fazer o salário durar até o fim do mês. Então, se parece quase impossível ficar no azul o mês inteiro, como sair das dívidas e conseguir independência financeira?

O livro "Saldo positivo" se propõe a apresentar que as oportunidades existem e devem ser aproveitadas por todas as pessoas. Na obra, o autor José Mário Severino conta que, mesmo sendo assalariado, é possível enriquecer apenas com a renda do trabalho. Portanto, a publicação se atenta ao planejamento financeiro para ter sempre saldo positivo, além de adotar atitudes que não comprometam o resultado dos planos em andamento.

Na parte prática do livro, o leitor tem acesso a estratégias para: organizar um orçamento doméstico de modo que consiga fazer sobrar dinheiro para investir; começar a mudar suas crenças em relação a dinheiro; comprar de modo apropriado, e não apenas como um ato de consumismo e ter acesso a informações que o ajudem a encontrar boas oportunidades de investimento. Ainda, o autor cria relações sobre manter o equilíbrio para não se tornar escravo do dinheiro, trabalhar e viver de maneira harmoniosa. "O que falta para começar a construir a sua independência financeira?" é o que Severino busca responder através dos seus ensinamentos.

Saldo Positivo: como ficar sempre no azul, fazer o dinheiro trabalhar por você e se tornar rico; José Mário Severino; Editora Gente; 160 páginas; R$ 34,90





CRESCIMENTO

Para Fernão Battistoni, as pessoas estão acostumadas a superestimar a sua capacidade de atingir metas a curto prazo e a subestimar sua capacidade de realização no longo prazo. Em "Cresça 1% ao dia", o autor busca provar que esse pensamento está equivocado.

Buscando ajustar o desequilíbrio existente nessa questão, Battistoni propõe, através de provocações e reflexões diárias, pequenas estratégias que buscar fomentar uma evolução gradativa e de maneira constante. De forma prática e acessível, o autor construiu a publicação baseado nessas estratégias, que podem ser lidas rapidamente e que vão enriquecer e auxiliar no planejamento e na organização das dias a cada dia.

Em 192 páginas, Battistoni reúne ideias inspiradas em histórias reais de pessoas de diversas áreas. Nesse sentido, o autor resgata a histórias e os ensinamentos de personalidades, como o nadador multicampeão olímpico Michael Phelps, o empresário e membro dos Conselhos de Administração do Carrefour Global, a ativista Malala Yousafzai e a escritora best-seller J. K. Rowling.

O crescimento planejado e gradual o qual propõe Battistoni se relaciona com também com a imersão na publicação. Com trechos curtos, o autor permite que o leitor se inspire e aprenda um pouco a cada dia, a fim de tornar-se tudo aquilo que ele deseja. O autor, que é empreendedor e investidor anjo desde 2011, expõe seus conhecimentos e aposta na ideia de crescer com consciência e de forma constante.

Cresça 1% ao dia; Fernão Battistoni; Editora Fuzz; 192 páginas; R$ 39,90