Pizzas cobertas com solidariedade

A busca das empresas por um propósito que dê um novo sentido às suas atividades é uma realidade cada vez mais presente nas organizações. Essa procura tem o intuito de engajar os funcionários e todos que fazem parte, de alguma forma, da companhia a encontrarem uma real motivação para saírem de suas casas com a vontade de trabalharem por algo além da renda. Partindo desse pressuposto, a Oca de Savóia, maior rede de franquias de pizzarias slice (modelo de pizza em fatias) do Brasil firmou uma parceria com a Smile Flame, empresa que cria e produz projetos de impacto social para outros negócios, a fim de ressignificar as suas operações.

Com a expansão da Oca, surgiu a necessidade de criar uma nova comunicação acerca de algum propósito. Através de dinâmicas, a parceria entre as duas empresas foi capaz de analisar e entender, ao longo de meses de trabalho, o impulso que já parecia estar presente no DNA da instituição, o de fazer projetos que trouxessem um benefício social. Mais precisamente, às crianças. "A nossa vontade, além de fazer um negócio de sucesso, de qualidade, é fazer com que as lojas contribuam parte das suas vendas para a criação de um fundo financeiro social para ajudar crianças em situação de vulnerabilidade social", diz Fábio Xavier, CEO da Oca de Savóia.

Ele explica que, após o entendimento quanto ao desejo da companhia, foram estipulados alguns indicadores sobre o que é importante para uma criança, pensando nas possibilidades de auxiliar no seu desenvolvimento. Questões como a alimentação, a saúde, a educação e a consciência ambiental se revelaram essenciais para esse crescimento. Focando, então, na sua área de atuação e na base que sustenta todo o desenvolvimento de um ser humano, o propósito foi criado sob o lema "Receitas para um futuro melhor", fazendo alusão à alimentação.

Baseando-se nisso, em maio deste ano, foi organizada uma convenção junto aos franqueados da Oca de Savóia em que foram apresentados cinco possíveis projetos sociais para dar início a essa nova fase da empresa. Entre os propostos, o escolhido foi o Projeto Bike Hunters, que pretende reunir ciclistas profissionais e não profissionais em uma missão de entregar pizzas em diversas instituições de apoio a crianças em vulnerabilidade social de Porto Alegre, Guaíba e Novo Hamburgo entre os dias 29 e 30 de novembro. "Esse movimento está se propondo a ser muito maior do que isso. Queremos entender quais são, realmente, as necessidades que cada uma dessas instituições possuem para conseguir fazer uma entrega contundente a fim de realizar uma transformação real", explica Daniel Mattos, cofundador da Smile Flame.

Ele ressalta que, desse processo, o mais importante é conseguir criar um espaço convidativo para gerar conexões que possam, futuramente, resolver os problemas das entidades visitadas pelo projeto e traz como exemplo uma instituição visitada pela Smile Flame, no passado, onde o grupo pôde observar e descobrir a necessidade de materiais de higiene no local. Havia crianças de 12, 13 anos que nunca tinham usado uma escova de dentes na vida, demonstrando a existência da escassez de questões básicas de saúde em certos ambientes de acolhimento, algo que pode vir a melhorar com uma oportunidade de visualização através do Bike Hunters.

Da maioria das lojas da Oca de Savóia, então, os ciclistas vão sair sob a supervisão dos organizadores e, com o apoio da prefeitura, dos orientadores de trânsito da EPTC, que vão criar rotas para levar as pizzas às instituições. "Estamos conversando com a galera do Pedal das Gurias e com alguns outros grupos de ciclismo, e abrimos, também, um formulário. Contar só com ciclistas vai ser muito bom, mas vamos precisar de mais gente. Convidamos todo mundo a participar, independentemente de ser com moto, carro ou bicicleta", diz Danielle Karnas, gerente de Projetos da Smile Flame.

A arrecadação do dinheiro para financiar o projeto vem sendo feita desde junho deste ano, por meio da destinação de R$ 0,50 da venda dos produtos da empresa para o fundo financeiro social. O Bike Hunters será a primeira ação do ciclo "Receitas para um futuro melhor", que terá seguimento com novas iniciativas financiadas com o recurso arrecadado. Fábio ressalta o compromisso social das entidades e diz que as empresas têm que fazer muito além do que simplesmente gerar riquezas. "Espero que a nossa iniciativa sirva de inspiração para outras empresas fazerem o mesmo." Informações sobre inscrição no projeto pelas redes sociais da Oca de Savóia.