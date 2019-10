Brasileiros comprometem orçamento com impostos

O brasileiro está investindo menos na construção do seu patrimônio e pagando mais dívidas e impostos, mostra a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2017-2018 do IBGE.

De acordo com o estudo, do total gasto pelas famílias mensalmente, a parcela destinada ao aumento do patrimônio caiu de 4,8% em 2009 para 4,1% em 2018. Enquanto isso, a destinada ao pagamento de impostos subiu de 10,9% para 11,7% e, para pagamento de empréstimos e prestações de imóvel, de 2% para 3,2%, no mesmo período.

O IBGE considera aumento do ativo a compra e reforma de imóvel e outros investimentos. Essa despesa despencou ao longo dos quase 30 anos que se passaram entre a pesquisa anterior que originou a POF, realizada em 1975, e a primeira Pesquisa de Orçamentos Familiares, de 2003. Lá atrás, esse gasto representava 16,5% do total, e, desde os anos 2000, está na casa dos 4%.

O gerente da pesquisa, André Martins, explica que, como as despesas correntes comprometem 92,7% das despesas do domicílio, sobra uma parcela muito pequena para dividir entre investimentos e a diminuição do passivo.