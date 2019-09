SKA e o desafio da virada da indústria 4.0

Quando a SKA surgiu em 1989, as inovações em digitalização davam os primeiros passos, que hoje ganham ritmo de corrida de cem metros rasos. O que o grupo de São Leopoldo, com carro-chefe em projetos de ferramentas, design para engenharia e processos industriais com receita anual esperada em até R$ 150 milhões em 2019, mais tem feito é ofertar soluções para que mais segmentos consigam assimilar e surfar a onda da digitalização, reforça o CEO e fundador, Siegfried Koelln. Em agosto, a SKA inaugurou o Centro de Manufatura Digital, numa parceria com a gigante HP, com a tarefa de acelerar inovações em empresas. "A chegada da indústria 4.0 significa pensar uma coisa e executar no menor tempo possível", resume Koelln, filho de gaúchos que nasceu em Mondaí, pequena cidade no oeste de Santa Catarina, na fronteira com a Argentina. Aos 59 anos, o empresário lidera o grupo familiar e se entusiasma com a evolução de novos negócios que saem de dentro da empresa-mãe.

Empresas & Negócios - Qual é o tamanho da SKA hoje?

Siegfried Koelln - Temos 12 unidades no Brasil, com sede em São Leopoldo. Essas unidades dão suporte técnico a nossos clientes e algumas desenvolvem softwares, como em Santa Catarina e São Paulo. O faturamento em 2019 ficará entre R$ 140 milhões e R$ 150 milhões. Temos tido um desempenho consistente há bastante tempo. Nosso faturamento dobra a cada três anos, com crescimento médio anual de 30%. Este ano o percentual deve ser maior, pois compramos em 2018 o nosso principal concorrente, a IST, com sede em São Paulo, que era a número dois do mercado brasileiro. Com isso, ganhamos mais 70 profissionais. Nossos segmentos estão na indústria metalmecânica como um todo.

Empresas & Negócios - Qual é a perspectiva para 2020?

Koelln - Com toda a velocidade de inovação tecnológica, muitos clientes vão entrar mais nisso, o nosso trabalho só aumenta. Vamos continuar no mesmo ritmo de crescimento. Se a adoção de impressoras 3D de maior porte aumentar, potencializa ainda mais.

Empresas & Negócios - A SKA tem uma spin-off, como está a operação?

Koelln - Criamos uma spin-off, a W3K, que fornece para grandes empresas como Gerdau, tem 20 pessoas e cresce aceleradamente, com operação no Tecnosinos, e que desenvolve softwares para gestão de documentos em projetos e de capital. A W3K provê plataforma na nuvem (armazenamento de dados) para gerenciar esses documentos. Em vendas, superamos R$ 5 milhões em 2019. Para uma startup, podemos considerar que o negócio está consolidado.

Empresas & Negócios - O que vai significar a ativação do Centro de Manufatura Digital em parceria com a HP?

Koelln - Com a chegada de novas tecnologias, que permitem atingir coisas antes impossíveis, há necessidade de toda uma mudança cultural que começa na concepção do produto. Para isso que o centro será importante. É preciso internalizar as novas alternativas. Com a chegada de impressoras 3D em ambientes de produção, não será preciso mais construir protótipos. A impressão permitirá, sem grande investimento, produzir produtos com boa qualidade, atuando on demand, ou seja, conforme a necessidade.

Empresas & Negócios - Como os clientes vão poder usar a estrutura?

Koelln - Temos milhares de clientes que estão o tempo todo projetando coisas. Vamos mostrar no centro como é possível fazer coisas de outras formas. Após a fase de convencimento, queremos que as empresas implementem em suas linhas de produção, adotando inclusive impressoras 3D. Como nem todos comprarão o equipamento, abre oportunidade para desenvolvedores de serviços na área. Posso fazer o design que for que a máquina vai aceitar; a tecnologia disponível permite colocar questões aos compradores que ele avalia a melhor entrega - como ter menor peso, maior resistência de material pra dada função. imagina o impacto para setores como industria automotiva. Vai ter centros de impressão, para ficar próximos de sus mercados. vamos ter centros de reposição, onde terão peças. O que evita transtornos de logística. O que traz oportunidades e ameaças.

Empresas & Negócios - Qual é o perfil dos clientes que vocês atendem?

Koelln - Temos empresas com todos os tamanhos, desde pequenas, como algumas que estão incubadas no Tecnosinos, a ícones como Embraer, montadoras. É importante desmistificar - há impressoras que não têm alto custo - que a empresa pode colocar em cima da mesa no escritório para imprimir peças de fibra de carbono com resistência muito maior do que em alumínio laminado, caso de componentes para avião. O valor de um equipamento é a partir de R$ 20 mil a R$ 30 mil.

Empresas & Negócios - Qual é a orientação para uma empresa que está entrando na indústria 4.0?

Koelln - Muitas vezes quando conversamos com uma empresa sobre a sua condição, pergunto sobre a posição de mercado que garante com o que ela tem. Estão ganhando ou perdendo participação? É eficiente e onde estarão em cinco anos se ficarem com os meios atuais? Tudo está mudando ao redor. Inovação é dar a cobertura para funcionalidades, inclusive buscando saídas mais eficientes e até mais baratas para ocupar mais espaço. No planejamento estratégico, se fala em oportunidades e ameaças, mas uma disrupção tão grande como a que vivemos, pode trazer impacto muito maior. Quem não se atentar a isso possivelmente não terá vida longa.

Empresas & Negócios - É preciso repensar o negócio ou tem de buscar solução que pode incorporar?

Koelln - As duas coisas, pois hoje há grande facilidade de buscar soluções. O nosso trabalho é ajudar a compreensão dentro da realidade de cada negócio. Nas dinâmicas que fazemos com empresas, pedimos que tragam peças, cuja solução não é mais suficiente e buscamos novas possibilidades. Um adas ações é remover limitações que estão na cabeça das pessoas, pois elas não conhecem as novas alternativas.

Empresas & Negócios - Como investir em inovação diante da conjuntura da economia brasileira?

Koelln - Em geral, atentamos aos macronúmeros, como PIB, produção, emprego. Se formos olhar mais de perto, todo este cenário não está em empresas de ponta e elevado alcance tecnológico. Basta olhar o balanço de companhias como Weg e Marcopolo, que atendemos. Existe, sim, a realidade de áreas de negócios que vão sumir. Vou dar um exemplo simples: há anos mandávamos fazer agenda para fornecedores e funcionários, hoje ninguém mais faz isso. Está tudo de graça em meu smartphone ou no computador. (risos) As perguntas que uma empresa tem de se fazer é o que produz hoje e qual será a demanda em quatro a cinco anos em seu mercado. Se o que produz terá demanda de um quinto do que é hoje, precisa buscar alternativas se não o seu mercado vai sumir.

Empresas & Negócios - Quem já está fazendo a transição não sofre com a crise? Ou precisa ser uma condição conjuntural mais estável e clara sobre o futuro?

Koelln - As políticas existem como Finep com linhas para inovação, além do que os players colocam de equipamentos e financiam. Sempre que deslancha a economia, surgem mais entrantes. Quando a atividade trava, quem é mais competitivo sai mais forte.

Empresas & Negócios - O que o Rio Grande do Sul precisa fazer para ser motor na nova indústria?

Koelln - Temos um capital humano importante. Gigantes de tecnologia que atuam aqui sempre falam da qualidade dos profissionais. Mas tem essa divisão ideológica, entre ximangos e maragatos, em vez de comemorar sucessos, comemora-se a derrota do outro. Questões ideológicas não resolvem, só pioram. Não adianta achar que somos os melhores, pois isso não resolve os problemas.