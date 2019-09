Investimento

Em seu primeiro livro, "Do Mil ao Milhão. Sem Cortar o Cafezinho", Thiago Nigro, criador da plataforma "O Primo Rico", ensina aos leitores os três pilares para atingir a independência financeira: gastar bem, investir melhor e ganhar mais. Por meio de dados e de sua própria experiência como investidor e assessor, Nigro procura mostrar que a riqueza é possível para todos, basta estar disposto a aprender e se dedicar.

Do Mil ao Milhão se propõe, assim, a mudar os pensamentos limitantes, derrubando o mito de que é necessário ter muito dinheiro e de que apenas algumas pessoas são capazes de fazer isso. Não basta ter ou ganhar dinheiro, é preciso saber lidar com ele, considerando os sentimentos, os pensamentos e o comportamento de uma pessoa em relação às finanças. Segundo o livro, só assim será possível administrar e multiplicar o dinheiro para ter prosperidade e abundância. E, para desenvolver essa inteligência, a primeira coisa a se fazer é identificar e, se preciso, mudar a mentalidade que você tem em relação ao dinheiro e aos investimentos.

A meta desta leitura, portanto, é fazer com que qualquer pessoa, independente da formação acadêmica, conheça e comece a explorar uma série de noções e ferramentas que podem ajudar o leitor a sair do mil e chegar ao milhão, sem precisar cortar o cafezinho. Isso quer dizer que, apesar de ser necessário fazer alguns sacrifícios no presente, com foco na renda futura.

Do Mil ao Milhão. Sem Cortar o Cafezinho; Thiago Nigro; Editora HarperCollins; 192 páginas; R$34,90; disponível em versão digital.

Em seu livro "Gatilhos Mentais: O Guia Completo com Estratégias de Negócios e Comunicações Provadas Para Você Aplicar", o especialista em estratégias de marketing digital e copywriter Gustavo Ferreira propõe uma apresentação teórica e prática de como utilizar os gatilhos mentais no seu negócio, seja ele "físico" ou "digital".

O leitor precisa de mais do que apenas esses gatilhos. Gatilhos mentais são temperos, e não deve haver uma preocupação em criar uma copy que ative esses temperos, mas sim em criar uma copy que envolva e resolva o problema do cliente. Tendo como base os três modos de persuasão de Aristóteles (Ethos, Pathos e Logos),

Ferreira propõe, ao longo da leitura, a descoberta de questões como as que ele chama de Coroa de Ferro dos Gatilhos Mentais (e os 4 gatilhos que realmente importam na sua comunicação), A Joia da Coroa (e o principal motivo que o impede de realizar mais vendas), os 18 Gatilhos Emocionais (e como você ativa as principais emoções no seu cliente para que ele compre), os 6 Gatilhos Lógicos). O livro, assim, declara que essas são estratégias provadas para construir um negócio sólido usando todos os recursos da mente humana a seu favor, de forma ética, íntegra e lucrativa. Nessa obra, o leitor descobrirá como aplicar na prática 32 "gatilhos" no negócio, muito além de uma simples comunicação de vendas.

Gatilhos Mentais: O Guia Completo com Estratégias de Negócios e Comunicações Provadas Para Você Aplicar; Gustavo Ferreira; DVS Editora; 144 páginas; R$44,00; disponível em versão digital.





Vivemos na era da informação e da atenção. Gerar vendas através dos canais digitais é, a cada dia que passa, uma tarefa cada vez mais difícil e complexa. Dominar as plataformas e ferramentas de marketing digital existentes não é a solução. A solução passa pelo desenvolvimento de estratégias adequadas às necessidades do mercado e dos consumidores, que envolvam o todo e não apenas uma parte.

A partir dessa abordagem, Paulo Faustino, um dos profissionais mais influentes na área do marketing digital e marketing de afiliados em língua portuguesa em seu novo livro "Marketing Digital na Prática: Como criar do zero uma estratégia de marketing digital para promover negócios ou produtos", oferece um olhar prático e pragmático sobre a importância da estratégia (e a criação de estratégias de marketing digital, possíveis de serem utilizadas por qualquer tipo de negócio ou produto), como tirar partido das principais plataformas e ferramentas de marketing digital disponíveis e aplicar todo esse conhecimento no desenvolvimento e promoção de qualquer tipo de negócio ou produto.

A criação deste livro tem como objetivo ajudá-lo, de uma forma prática e assertiva, a navegar num mar turbulento de tecnologias, conhecimentos técnicos, ferramentas e plataformas, que, muitas vezes, tornam a visão de um profissional pouco clara sobre qual o melhor caminho a seguir para a divulgação eficaz do seu negócio ou do seu trabalho.

Marketing Digital na Prática; Paulo Faustino; DVS Editora; 344 páginas; R$89,00; disponível em versão digital.