A primeira parte da obra diz respeito ao papel do indivíduo na organização, analisando quatro passos: selecionar um pequeno conjunto de prioridades e dedicar-se a eles exaustivamente; gerar valor ao trabalho para ir além de apenas atingir metas propostas; evitar a repetição mecânica e procurar funções que combinam sua paixão com uma forte sensação de propósito. Ainda, Hansen aborda outras três técnicas que dizem respeito ao desempenho dentro da coletividade. A primeira delas é a utilização de táticas de influência para ganhar apoio dos outros de forma engenhosa.

Afinal, por que algumas pessoas se saem bem no trabalho e outras não? Essa é a pergunta que o escritor e teórico de Administração Morten T. Hansen busca explicar. O livro "Sucesso no Trabalho" vai apontar que o sucesso não é questão de talento excepcional, tampouco de sorte inexplicável. Através de métodos inteligentes, o trabalhador consegue maximizar a produção por hora de trabalho: em outras palavras, rendendo mais trabalhando menos.

Economia

Mais do que simplesmente esmiuçar as diferenças entre direita e esquerda, ou o desenvolvimentismo versus liberalismo econômico, a coletânea se apresenta como um exemplo singular de debate respeitoso em tempos de polarização. Com textos de Ruy Fausto, Fernando Haddad, Marcelo Coelho, Celso Rocha de Barros, Helio Gurovitz, Luiz Fernando de Paula, Elias M. Khalil Jabbour, José Luis Oreiro, Paulo Gala, Pedro Paulo Zahluth Bastos e Luiz Gonzaga Belluzzo, a obra representa o elogio ao debate civilizado em tempos de comunicação truculenta.

Debater as agendas econômicas de diferentes posições ideológicas é o que propaga o conhecimento sobre os aspectos econômicos que rondavam as estratégias dos governos passados. Para analisar esse ambiente, os economistas Marcos Lisboa, presidente do Insper e ex-secretário de política econômica do governo Lula, e Samuel Pessôa, professor da FGV, estabeleceram um prolífico diálogo com outros intelectuais na imprensa brasileira, tratando de temas incontornáveis de nossa agenda política e econômica.

Ambiente

Aprofundar o debate sobre Economia do Meio Ambiente é o primeiro passo para aproximar a população do conceito que tange esse modelo econômico. Na 3ª edição do livro "Economia do Meio Ambiente", o autor Peter May reuniu uma ampla gama de autores brasileiros, apresentando a ótica de diversas escolas representadas no País, para mostrar a necessidade de integração entre a ecologia e a economia nos dias de hoje.

O diferencial do livro escrito por May é justamente no fornecimento de um panorama do que ele chama de Economia do Meio Ambiente, aprofundando diversas escolas do pensamento econômico - desde a economia ambiental e dos recursos naturais, até a Economia Ecológica e a evolucionista e institucional. Esse panorama é utilizado para discutir e incorporar a questão ambiental em suas estruturas teóricas e abordagens aplicadas.

Os autores que colaboraram nesta 3ª edição, além de estudarem a evolução dos temas discutidos durante toda a sua vida profissional, o fizeram tanto do ponto de vista teórico quanto de uma perspectiva aplicada às especificidades nacionais, gerando uma interpretação própria da questão ambiental pertinente ao caso do Brasil. A cada capítulo, a publicação busca evidenciar a realidade brasileira, considerando que se trata de um país de imensa riqueza natural, seja na megadiversidade biológica, seja com os recursos ímpares de água doce e dos minérios, mas que necessita aproveitar dessas dádivas da natureza

