De olho na segurança das crianças

2019-05-06

A certificação foi expandida para berços pendulares (que permitem movimento), os de balanço (que imitam o movimento de ninar) e os modelos com menos de 90 centímetros de comprimento. O Inmetro esclareceu ainda que o Rock'n Play Sleeper, da Fisher-Price, alvo de recall nos EUA e no Brasil e identificado como berço pela fabricante, é classificado como cadeira de descanso pelo órgão e por isso não é certificado. A regra anterior se aplicava, além dos berços tradicionais, apenas aos dobráveis e aos conversíveis.

O aumento de registro de acidentes graves e mortes em berços no Brasil e no mundo levou o Inmetro a atualizar as normas para o produto e estabelecer a certificação de 390 modelos através da portaria 53, em 2016. A fase final da implementação da regulamentação, no entanto, só aconteceu este ano. Desde fevereiro, o comércio só pode vender mobiliário certificado dentro dos novos moldes de segurança.

Para um regulamento geral, explica o diretor do Inmetro, os requisitos podem ser especificados por faixa etária. "Por exemplo, produtos voltados para crianças entre zero e três anos de idade, quando tudo é levado à boca, não podem conter tinta tóxica, partes cortantes ou pequenas, que possam causar sufocamento. E assim por diante." Kuster ressalta ainda que a iniciativa dá mais previsibilidade à indústria, além de garantir mais segurança para aquele segmento de produto. E acrescenta que, após o debate com todos os setores envolvidos, será feita uma análise de impacto regulatório, e o texto será submetido a uma consulta pública.

Segundo Kuster, esse tipo de norma já existe nos Estados Unidos e na União Europeia. Para formular o regulamento brasileiro, o diretor do Inmetro disse que irá convocar indústria, sociedades médicas, órgãos de defesa do consumidor e a sociedade em geral. A ideia é iniciar logo os debates para que o novo texto normativo seja publicado em 2020.

O que é certificado e a quem reclamar:

Regras no transporte de crianças

Até 1 ano de idade

Uso obrigatório do dispositivo de retenção, conhecido como "bebê conforto" ou "conversível", no banco traseiro do veículo, virado de costas para o motorista.

De 1 a 4 anos de idade

Uso obrigatório da "cadeirinha" no banco traseiro do veículo, virada de frente para o motorista.

De 4 a 7 anos e meio de idade

Uso obrigatório do chamado "assento de elevação", no banco traseiro do veículo, com cinto de segurança de três pontos passando pelo ombro, pelo peito e sobre os quadris da criança.

De 7 anos e meio a 10 anos de idade

Uso obrigatório do cinto de segurança de três pontos passando pelo ombro, pelo peito e sobre os quadris. A criança deve apoiar as costas inteiras no encosto.