Com licença (parte 2)

Serei obrigada a pedir licença novamente aos textos de aberturas que buscam gerar reflexões sobre o nosso mercado. Desta vez, é necessário fazer um registro temporal: na última sexta-feira, o portal Coletiva.net completou 20 anos! Assim mesmo, com exclamação, para que se exalte um feito empreendedor na Comunicação, iniciado por José Antonio Vieira da Cunha e José Luiz Fuscaldo (na companhia de LF Morais) - ambos profissionais que deram origem também a esta coluna Intervalo e a mantiveram sempre atualizada, até 2018. A mim, que faço parte de metade desta história, resta a missão de brindar a trajetória e manter este veículo como a referência que sempre foi. Vida longa ao Coletiva.net! Assim Preview

Em solo gaúcho

Cursos do Google chegam ao Estado

/AGÊNCIA PREVIEW/DIVULGAÇÃO/JC

É com a chamada 'Cresça com o Google', que a empresa multinacional convida o público a participar de treinamentos gratuitos que oferecerá em Porto Alegre. Em 7 e 8 de maio, no Centro de Eventos da Fiergs (Av. Assis Brasil, 8787 - Sarandi), seis cursos abordarão temas como marketing digital, youtube, ferramentas, entre outros. Os encontros, que acontecerão nos três turnos, são direcionados a públicos específicos, como é o caso de jornalistas, professores e mulheres. Serão promovidos: Treinamento em Marketing Digital, Habilidades e Oportunidades para a Carreira de Desenvolvedor, Formação Digital para Professores, Womenwill - Capacitação para Mulheres e Ferramentas Google para Jornalistas.



Parceiros

Cléber Benvegnú volta a se unir aos sócios Soraia Hanna, Rafael Codonho e Tomás Adam

/MAURÍCIO CAPELLARI/DIVULGAÇÃO/JC

A Critério está com novo posicionamento e novidades. Com o slogan 'Inteligência em Conteúdo' para 'Resultado em Opinião Pública', a empresa passa a ter um novo formato nos serviços prestados em assessoria de comunicação, geração de conteúdo, gestão de crise, relacionamento institucional e formação de líderes. Além disso, o ex- chefe da Casa Civil e secretário de Comunicação do Estado, Cleber Benvegnú, voltou a se unir aos sócios Soraia Hanna, Rafael Codonho e Tomás Adam. O reposicionamento foi desenvolvido pelo escritório Axelrud Rollin e a nova marca tem a assinatura da agência Monday. Outra novidade é o site, que passa a ter acessado pelo endereço www.criterioresultado.com.br, além da conta no Instagram: instagram.com/criterio_resultado. A Critério também lançou um vídeo institucional para marcar a nova fase, e este trabalho é resultado da captação da Agência Preview, com edição da produtora Mythago.



Perfil

Bia Lopes foi a primeira editora de Coletiva.net

/COLETIVA.NET/DIVULGAÇÃO/JC

Beatriz Lopes se denomina uma operária do Jornalismo e sustenta que é uma profissional 'mediana'. Pode soar estranho, mas ela logo explica: "Mediana não é medíocre". Aos 71 anos de idade, aposentada, ela contabiliza experiências em Zero Hora, em assessoria de imprensa no setor público e foi a primeira editora de Coletiva.net. Ao longo de sua trajetória, acompanhou transformações nas redações e as encarou como desafios de crescimento. Conheça mais sobre a profissional que tem na Comunicação sua realização pessoal.



Gente

Matheus Freire soma à equipe de Coletiva.net

/ARQUIVO PESSOAL/DIVULGAÇÃO/JC

O publicitário Matheus Freire, que comanda a M7 Multi, tornou-se parceiro do Coletiva.net por meio empresa da representação comercial que fará do veículo. A M7 Multi irá divulgar e comercializar os produtos da empresa, como o próprio portal, as publicações, as coberturas em tempo real e os eventos. O profissional ainda atende à rádio União e à RDC TV.



Agências

Ação da Lebes foi desenvolvida pela Matriz

/COLETIVA.NET/DIVULGAÇÃO/JC

A Matriz é a agência responsável pela campanha de Dia das Mães das Lojas Lebes. Com o tema ‘Mamãe Pode Tudo’, a ideia é fazer o link com o conceito #TôPodendo, o qual mostra que, para a rede de varejo, as mamães são empoderadas. As peças estão veiculando em TV e rádios, além de material de PDV e nas redes sociais da loja. A Escala City agora aposta em poadcast. O 'Esc', lançado em alusão ao Dia Podcast Mundial da Criatividade, celebrado em 21 de abril, aborda temas de dentro do universo da comunicação, dos negócios e da cultura. Os programas, sem apresentação fixa e produzidos pelo designer de animação Leonardo Santos, são gravados na própria agência e terão periodicidade quinzenal. A Bistrô é a nova agência da indústria calçadista Dakota, que agora está à frente das estratégias de branding, mídia, trade e digital. A vinda da empresa é celebrada, pois é considerado pela diretoria um marco para a expansão, que passa a contar com mais um cliente de atuação nacional. Já a W3haus criou a ação de Dia das Mães para a Panvel. Com o mote de valorizar a proximidade entre mães e filhos, a campanha busca aprofundar o vínculo da marca através do constante desejo das matriarcas em estarem próximas dos filhos.