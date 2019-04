Celulares clonados voltam a preocupar

88

680865

2019-04-29 03:00:00

A clonagem de aparelhos celulares entrou no radar da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Em parceria com empresas de telefonia e de segurança cibernética, a agência trabalha numa nova plataforma para reduzir fraudes. A principal delas é o golpe da troca de cartões SIM que provoca prejuízos para operadoras, bancos e clientes em vários países.

No esquema, criminosos cancelam as linhas telefônicas das vítimas, muitas vezes, com pedidos de portabilidade, e as habilitam em chips novos. Com a posse do número, eles conseguem tokens para a movimentação de contas bancárias, têm acesso a todas as informações armazenadas, recebem SMS, WhatsApp e ligações.

No Brasil, um estudo realizado pela Kaspersky, empresa internacional de cibersegurança, detectou que só um grupo organizado de cibercriminosos fez mais de cinco mil vítimas - incluindo políticos, celebridades e empresários - com esse tipo de golpe, chamado em inglês de "SIM swap".

Em média, segundo o levantamento, cada uma dessas clonagens provocou perdas de R$ 10 mil. Assim, aponta a investigação da Kapersky, só esse grupo poderia ter somado um prejuízo de cerca de R$ 50 milhões. Porém, a própria empresa de cibersegurança destaca que é difícil estimar o impacto total, já que os bancos não divulgam estatísticas.

"O interesse dos cibercriminosos nas fraudes é tão grande que alguns até vendem esse serviço para outros criminosos. Tudo o que precisam é do número do celular, que pode ser obtido facilmente pesquisando vazamentos de bancos de dados", explica Fabio Assolini, analista sênior de segurança da Kaspersky Lab e um dos responsáveis pela pesquisa.

De olho nisso, a Anatel está trabalhando, em conjunto com as empresas de telefonia, em um sistema no qual as operadoras tenham acesso a diversas informações - entre elas, dados da Receita Federal e de companhais de análise de crédito, como a Serasa, que possibilitem identificar mais facilmente fraudes. O sistema deve entrar no ar em seis meses.

"Será uma plataforma on-line, inteligente, com informações sobre os consumidores. Fizemos uma fiscalização e verificamos muitas falhas, como chips ativos usando dados de pessoas já falecidas, nomes incompletos e CPF cancelado", explica Gustavo Santana Borges, gerente de Controle de Obrigações de Qualidade da Anatel.