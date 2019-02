Tudo o que você deve checar no seu e-commerce

88

Valéria Molina

Sabemos que você trabalha duro e merece tirar umas férias para recarregar as baterias. A boa notícia para aqueles que administram um e-commerce é que quando se fala de vendas, não há dias de folga, mesmo no Ano Novo, na Páscoa ou no Natal. Todo dia é um bom dia para fazer compras on-line, e seus clientes sabem disso. Mas não se preocupe: você pode desfrutar de suas férias sem ter que verificar diariamente como estão os negócios. A GoDaddy preparou um checklist fácil de seguir que ajudará sua loja on-line a se manter firme e forte enquanto você estiver de férias.

1 - Configure a resposta automática de seu e-mail

Como empresário(a), é normal que muitas pessoas o/a procurem a toda hora. Então é necessário garantir que todos saibam que você não está disponível e que retornará em breve enquanto estiver de folga. Para que isso aconteça, configure sua mensagem de resposta automática de e-mail no seu último dia de trabalho para que as pessoas saibam que você ficará ausente por um tempo. Você também pode mencionar quem ficará responsável pela administração da loja e por eventuais assuntos urgentes que possam surgir.

2 - Informe seus funcionários

Você estará ausente, mas seus funcionários não, e eles sabem que suas responsabilidades podem mudar um pouco quando o/a chefe não está por perto. Então, antes de partir, tenha uma conversa individual com cada um dos funcionários que terá algum trabalho diferente do normal durante sua ausência. Isso pode ajudá-los a conhecer suas responsabilidades, entender como colocá-las em prática e quais serão as expectativas com relação a eles enquanto você estiver de férias.

3 - Crie processos

Para facilitar as tarefas diárias, é bom estabelecer processos para sua loja on-line, caso você ainda não os tenha. Isso significa que seus funcionários terão de seguir um guia com um passo a passo para determinadas tarefas, o que ajudará a diminuir as chances de confusão.

4 - Prepare tudo para o seu retorno

Sabemos que você está ansioso para desfrutar suas férias, mas ao mesmo tempo em que você se prepara para partir, também deve pensar em sua volta ao trabalho. Então, dê uma olhada em tudo aquilo que precisará lidar quando estiver de volta e deixe tudo pronto pra esse momento. Assim, quando começar 2019 as coisas estarão organizadas e você poderá voltar a servir seus clientes e crescer seu pequeno negócio no novo ano que se inicia.

Diretora de marketing para a GoDaddy no Brasil