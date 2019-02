Como despertar o desejo de compra no seu cliente

88

670286

2019-02-18 01:00:00

Para Thiago, deve-se entender as necessidades do cliente para ser o mais assertivo possível Arquivo Pessoal/Divulgação/JC

Thiago Mazeto

Em um oceano de gatilhos mentais, imagens chamativas e Call to Actions bem posicionados, está cada vez mais difícil prender a atenção do cliente. Entretanto, há um canal capaz de reunir tudo isso e guiar o usuário a compra, o Instagram. Nesta rede a palavra de ordem é desejo. O cliente precisa, por meio de imagens, ter vontade de ter aquele produto/serviço. Pensando em ajudar o lojista on-line, separei algumas dicas sobre como despertar o desejo de compra no cliente - e como o Instagram pode ajudá-lo nessa missão. Confira!

A utilidade do Instagram para vender mais - Esta rede social te ajuda a vender mais, e isso é fato. Porém, para extrair o máximo dela, é necessário atenção a alguns pontos, começando por ele, o público. É importante entender quem ele é, o que quer, quais são as necessidades e qual tom de comunicação deve ser usado para ser o mais assertivo possível e também despertar o desejo de compra.

No Instagram, a comunicação adotada está diretamente atrelada à identidade visual, sendo a rede que melhor explora o conteúdo imagético. Por isso, é importante estar atento aos componentes que constroem a sua identidade, como padrões de cores, estilo de imagens e a qualidade das postagens, tudo isso sem esquecer de usar os filtros, gifs e ícones, sempre que possível.

Por falar em imagens, atenção às fotos dos produtos. No e-commerce, o desejo de compra é concebido ali. Vale apostar em fotos que apresentem a interação "produto & pessoa", pois isso gera identificação, humaniza as postagens e aumenta o engajamento. Lembre-se que você está buscando despertar desejo, e não há nada melhor para isso do que vender um estilo de vida.

Agora que você já observou seu público, traçou sua identidade visual e anotou todas as dicas para capturar a melhor foto do seu produto, vamos para a parte técnica do assunto. Afinal, esta é peça importante do processo.

Instagram Shopping - Para que o Instagram traga o retorno esperado em vendas, é necessário que o perfil da loja seja "comercial". Isso permitirá a obtenção de relatórios, criação de anúncios e utilização do Instagram Shopping - a popular Lojinha do Instagram.

Essa ferramenta é fundamental no tema que estamos tratando neste artigo. Pense comigo: o cliente está rolando o feed e é impactado pela comunicação. Nasce o desejo pelo produto, mas para visualizar mais informações, ele precisa entrar no perfil e clicar no popular "link da bio".

Se a foto do produto não deixou esse usuário "babando", as chances de continuar passeando pelo feed e encontrar o concorrente são grandes. Por isso, o uso do Instagram Shopping é fundamental para guiar o cliente até a etapa de compra, minimizando os ruídos ao longo do caminho. E aqui entramos em outro tópico importante, a experiência de compra.

Experiência de Compra - Quando falamos em Instagram para e-commerce, o fluxo que o usuário percorre para finalizar a compra precisa ser o mais curto possível. É importante direcioná-lo até o produto em poucos passos, diminuindo ao máximo as objeções durante o processo.

Para isso, vale aprimorar a descrição dos itens e dar destaque às avaliações, por exemplo. O cliente sentirá mais segurança ao saber que outros usuários já compraram aquela mercadoria e a 'aprovaram'.

Agora é colocar esta dicas em prática e aumentar as vendas do e-commerce por meio de mais um canal: o Instagram.

Head de varejo da Tray, unidade de e-commerce da Locaweb