Fórum de Combate à Gordofobia promove a diversidade

2019-02-18 01:00:00

Eduardo Lesina

O artigo 5º da Constituição Federal de 1988 estabelece que todos os cidadãos brasileiros são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo a todos os direitos inalienáveis ao ser humano. Embora o parágrafo represente, teoricamente, um ambiente sem distinções, na prática, a sociedade não se rege por ele. Não se sentir acolhido em restaurantes, cinemas e aeroportos é um desconforto que a população gorda ainda tem que enfrentar, mas a gordofobia ultrapassa essa ideia de "desconforto", afetando diretamente a vida e a saúde - física e mental - dessa população que luta para combater mais um preconceito enraizado na sociedade.

Segundo o estudo da Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), realizado pelo Ministério da Saúde em 2017, Porto Alegre apresentou 74% da população com excesso de peso (55,1%) ou obesa (19%). Os números são semelhantes aos das outras capitais brasileiras, nas quais a média de pessoas com excesso de peso é de 54%. Corroborando com esses números, Porto Alegre também deu um passo à frente para articular uma mudança no cenário de preconceito e exclusão das pessoas gordas em determinados espaços. O 1º Fórum de Combate à Gordofobia, realizado no dia 11 de fevereiro na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, formalizou o início de uma luta que já existe há tempos, mas que, hoje, tem sua intensidade fortalecida.

O objetivo do fórum é levantar um debate que ainda não penetrou nos espaços públicos e de poder. Debatendo questões como o preconceito, a presença (ou falta) de gordos no mercado de trabalho e, principalmente, a saúde física e mental desse grupo social, o fórum visa criar um ambiente de combate e de amparo para quem sofre com o preconceito todos os dias. "Estamos em um momento de provocação, de construir um debate acerca do tema que não existe com tanta força no País", analisa Dóris Macedo, coordenadora do Fórum de Combate à Gordofobia. Após a realização do fórum, Dóris relata que o próximo passo está na inserção de outros setores, uma vez que a gordofobia atinge todas as áreas: "buscamos uma parceria entre o poder público e a sociedade civil organizada, para encontrar soluções e criar um mecanismo de prevenção e combate a este preconceito que vem se propagando".

Segundo Dóris, a gordofobia se sustenta através de três pilares: a mídia, com a padronização dos corpos - principalmente o da mulher; a área médica, que se utiliza de padrões estéticos acima da questão da saúde; e o senso comum, que não está informado sobre as questões pertinentes a esse grupo de pessoas. Nesse sentido, a pressão sobre os corpos femininos é muito maior, mas o combate a esse cenário parte, principalmente, das mulheres. Nesse sentido, o fórum também foi o responsável pela formalização do coletivo Gordoridade, que mescla a sororidade - vinda do movimento feminista - e a causa pela qual o fórum foi criado. O coletivo já conta com 80 membros e, agora, busca atuar junto com a sociedade civil para criar os mecanismos necessários no combate à gordofobia, que precisa da ajuda de diversas esferas da sociedade.

Um dos setores que não se fez presente, mas que tem grande relevância no assunto, é a área da saúde. A não presença do Conselho de Saúde no fórum representa muito bem o que o movimento anseia: uma participação mais humanizada da saúde na questão do combate ao preconceito. "No geral, penso que a área da saúde não tem o entendimento do que é a gordofobia, mas isso não se limita só à saúde. Outros segmentos da sociedade também não entendem o que significa esse preconceito", explica Dóris. De fato, os órgãos de saúde pública e as campanhas de publicidade não só deixam de enfrentar os problemas sociais da gordofobia como incentivam alguns dos preconceitos através da falta de entendimento e de um discurso pouco acolhedor.

O mesmo estudo da Vigitel aponta que um em cada cinco brasileiros das capitais é obeso e revela que o consumo regular de frutas e hortaliças cresceu 4,8%, a prática de atividade física no tempo livre aumentou 24,1% e o consumo de refrigerantes e bebidas açucaradas caiu 52,8%, de 2007 a 2017. Esse dados ilustram claramente a relação entre a saúde e o corpo gordo, demonstrando que não há uma simetria direta entre o corpo gordo e uma má saúde. Fernanda Dias, modelo e primeira mulher negra a ganhar o concurso de Miss Plus Size, reitera essa ideia: "nem sempre o corpo gordo não é saudável".

Seguindo a ideia, a questão médica acaba por tratar uma obesidade estética, na qual a aparência é levada acima das questões de saúde, e isso tem relação direta com as cirurgias bariátricas (procedimento que cresceu 47% nos últimos anos no Brasil). Além da crescente no procedimento, a saúde mental de quem o realizou precisa ser mais bem avaliada, uma vez que 19% das pessoas que realizam a operação acabam desenvolvendo o chamado "transtorno do uso de álcool", segundo o Congresso Brasileiro de Psiquiatria em 2016.