Orientações para uma apresentação de sucesso

88

669192

2019-02-11 01:00:00

Reinaldo Passadori

Quem já realizou uma apresentação ou palestra possivelmente tem passado por um sério nervosismo antes, durantes e depois do evento. Mas, nada de pânico, existem alguns segredos de preparação para dar uma palestra, os quais ajudam a estar organizado e calmo na hora de se apresentar. Vamos conhecer alguns:

Conheça seu público-alvo: Conhecer o público-alvo é o primeiro passo. Saiba se eles são adolescentes, jovens ou adultos e, nesse caso, qual é o seu ramo de trabalho. É preciso ter clareza sobre em quem você focará as suas estratégias de comunicação e, obviamente, cada auditório exigirá estratégias e dinâmicas diferentes.

Saiba qual suporte de mídia usar: É importante saber previamente qual suporte tecnológico estará à sua disposição, para que o planejamento ocorra de acordo com o material disponível. Muitos palestrantes preparam grandes apresentações em slides e quando chegam no local descobrem que não há computador ou o projetor não funciona.

Planeje o conteúdo a ser apresentado: É importante seguir um esquema linear para a organização do conteúdo (apresentação; exemplificação; demonstração do tema; argumentação; e conclusão). Isso vai garantir que sua palestra seja compreendida pela plateia. Então, em primeiro lugar, coloque seu esquema em um papel no formato de tópicos e desenvolva-os de acordo com suas necessidades e o perfil do público.

Planeje a interação com a plateia: A interação com o público é essencial: uma apresentação instigante carrega o público para uma viagem. A plateia precisa ser conquistada desde o início, essa é a principal tarefa do palestrante, e uma das maneiras mais eficazes de promover a atenção é contar histórias. Comece sua comunicação com um assunto que todos da plateia dominam. Depois, relacione sua história com o tema da palestra e explique a importância do assunto tratado, para que o público entenda a aplicação em seu próprio cotidiano.

Outra boa estratégia é apresentar um problema e, em seguida, desenvolver a solução para esse impasse. Por fim, dê exemplos, resuma a conferência àquilo que pode ser explicado, levando em consideração o público e o tempo disponível.

Revise o conteúdo: Não se deve deixar o conteúdo para ser preparado de última hora, essa tarefa já foi feita em seu planejamento. Porém, antes de sair de casa ou do escritório, é importante revisar a temática para relembrar alguns pontos.

Trabalhe com a presença de palco: Esse é um dos aspectos mais importantes de sua apresentação. Às vezes, para quem não tem a experiência de falar em público, essa pode ser uma experiência difícil. Algumas orientações são essenciais: mantenha o contato visual; não se mexa muito, principalmente as mãos, e mantenha o equilíbrio; não fique preso ao papel ou aos slides; respire corretamente.

Não se esqueça: o show tem que continuar: Mesmo que ocorra algum equívoco ou algum erro, não se subestime.

Especialista em Comunicação Verbal e CEO do Instituto Reinaldo Passadori de Comunicação Verbal