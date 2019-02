88

2019-02-18

Capitalismo

Os tempos incertos e conturbados para a política e a economia persistem. No entanto, até mesmo a previsão mais pessimista sobre o futuro projeta a ideia esperançosa de que nada pode ser tão ruim - sempre há uma luz no fim do túnel. Nesse contexto, um dos mais importantes pensadores da atualidade cria uma reflexão provocadora sobre a crise do capitalismo global: "A Coragem da desesperança: crônicas de um ano em que agimos perigosamente". Para o escritor da obra, Slavoj Zizek, a chave está em perceber que a luz no fim do túnel é, na verdade, o farol de um trem acelerando em nossa direção. Só quando admitimos que a situação é absolutamente irremediável e sem esperança, diz ele, mudanças profundas são possíveis. Através desse paralelo, Zizek trata aqui de temas urgentes como migração em massa, terrorismo, a explosão do populismo de direita e o surgimento de novas políticas radicais. Todos expressam, cada um à sua maneira, os impasses do capitalismo global. A obra é dividida em duas etapas, na qual a parte inicial trata sobre os altos e baixos do capitalismo, enquanto a segunda aborda questões sociais como o levante do populismo de direita e mais conservador. Por isso, diz Zizek, a questão hoje é saber se devemos considerar o capitalismo inerente à natureza humana ou se há formas de impedir a sua reprodução infinita. A coragem da desesperança: crônicas de um ano em que agimos perigosamente; Slavoj Zizek; Zahar; 368 páginas; R$ 79,90; disponível em versão digital

Estado

Para entender o funcionamento da economia interna de uma nação, um dos pontos importantes a serem analisados é a forma como os governos estaduais, regionais ou locais se regem e se estruturam. Nesse sentido, a publicação "A teoria do federalismo financeiro" busca, através de um estudo de natureza teórica, criar um quadro analítico que sirva para explicar, com premissas claras e regulares, as relações financeiras que na prática existem entre níveis diferentes de decisão. A escritora Nazaré da Costa Cabral aborda os critérios econômicos que explicam as determinações financeiras, tanto para o lado das despesas; quanto para o lado das receitas. Os critérios e a forma como foram desenvolvidos pela Teoria do Federalismo Financeiro ajudam a compreender como funciona o raciocínio e o modus operandi dos processos descentralizadores entre os vários níveis de decisão, não apenas entre o Estado central e os governos estaduais, regionais ou locais, mas também entre entidades supranacionais e os respectivos estados membros. A obra é indicada para todos aqueles que buscam entender melhor os cenários econômicos internos das nações e o seu funcionamento. Além disso, o texto ajuda, por exemplo, a identificar as questões que a União Europeia terá de resolver, caso procure superar os atuais impasses econômicos, sociais e financeiros através do reforço, no seu processo de integração, dos instrumentos de federalismo financeiro (ou orçamental). A teoria do federalismo financeiro; Nazaré da Costa Cabral; Almedina; 312 páginas; R$ 84,80



China

As políticas industriais e comerciais da China, bem como as práticas comerciais de empresas chinesas, têm impacto significativo sobre a economia brasileira, em decorrência do substancial e crescente volume do comércio exterior entre os dois países. "Políticas industriais e comerciais da China" examina elementos importantes das políticas industriais e comerciais chinesas, inclusive por meio de estudos de caso das controvérsias submetidas à Organização Mundial do Comércio (OMC) envolvendo a China. De autoria da Confederação Nacional da Indústria (CNI), a obra examina também as práticas de defesa comercial do Brasil contra importações originárias da China, em comparação às práticas dos Estados Unidos e da União Europeia, além de tratar das práticas protecionistas chinesa. O conjunto da obra proporciona conclusões para o Brasil, tanto diante de seus interesses como exportador para a China, um de seus principais parceiros comerciais, quanto no que diz respeito aos impactos provocados por importações originárias na China, muitas vezes beneficiadas por subsídios e outras medidas que violam as regras da OMC. O livro reúne contribuições de especialistas em comércio internacional do Brasil, incluindo autoridades do governo brasileiro, advogados, economistas, acadêmicos e ilustres convidados estrangeiros. A obra traz uma contribuição original e importante para todos os interessados nas relações comerciais entre o Brasil e a China. Políticas Industriais e Comerciais da China; CNI; Elsevier; 488 páginas; R$ 146,00