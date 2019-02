88

Em sua primeira obra inédita depois do sucesso de "A elite do atraso", de 2017, Jessé Souza se dedica a compreender a classe média brasileira. O livro conta o resultado de centenas de entrevistas realizadas com pessoas das mais variadas frações da classe média entre 2015 e 2018, em diversas cidades brasileiras.

O autor desconstrói os maiores mitos que procuram perpetuar o desconhecimento da classe média sobre si mesma. O primeiro é o de que sua definição é determinada exclusivamente pela renda. Souza vai além das teorias sociais que se baseiam apenas na esfera do dinheiro e do poder, e propõe uma análise mais profunda das ideias e dos valores morais dessa parcela da população.

O segundo mito trabalhado na obra diz respeito à concepção cultural do brasileiro "vira-lata", inferior, emotivo e corrupto por natureza - mentiras que a elite e seus intelectuais inventaram para melhor doutrinar e manipular a classe média. Souza reconstrói a história dessa classe no mundo e no Brasil, e reflete sobre a posição que ela assume na relação com a elite e as classes populares no País. Assim, ele mostra como é possível compreender as fontes de seu comportamento prático e as origens de seus princípios.

"Apesar de dizermos o contrário para nós mesmos, todos nós amamos as mentiras que confirmam a vida que levamos na prática e que legitimam as nossas ilusões. E detestamos a verdade que nos mostra que somos diferentes daquilo que imaginamos", diz Souza.

A classe média no espelho; Jessé Souza; Editora Sextante; 288 páginas; R$ 44.90