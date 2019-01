Liberdade e Economia em 'Livre para escolher: Um depoimento pessoal'

88

665993

2019-01-28 01:00:00

Abordando as relações possíveis entre liberdade e economia, Milton e Rose Friedman apostam em "Livre para escolher: Um depoimento pessoal" para explicar como o conceito de liberdade se modificou através do funcionamento dos governos atuais. Críticos duros do sistema de governo mais controlador, os autores do livro buscam apresentar como as riquezas pessoais foram solapadas por meio do surgimento crescente de leis, regulamentações e agências governamentais.

No decorrer da obra, os autores direcionam a culpabilização dos erros dentro do sistema vigente para os governantes e as leis que o regem. Segundo os autores, mesmo as boas intenções, com frequência, produzem resultados deploráveis quando o governo assume o papel de intermediário. Através da reflexão sobre a relação entre liberdade e economia, Milton e Rose Friedman mergulham nos aspectos concretos da liberdade, distanciando-os do campo meramente abstrato, a fim de identificar como funciona o livre mercado e suas peculiaridades.

Em suas 476 páginas, a publicação é destinada para todos que procuram aperfeiçoar seus conhecimentos sobre os conceitos e práticas do livre mercado, assim como os que buscam analisar o funcionamento dos agentes dentro do Estado e a visão dos autores sobre eles. "Livre para escolher" utiliza-se de um texto claro, direto e acessível, com a pretensa ideia de se valorizar como uma aula sobre economia.

Livre para escolher: Um depoimento pessoal; Milton e Rose Friedman; Record; 476 páginas; R$ 69,90; disponível em versão digital.