2019-01-21 01:00:00

Segundo a autora de "A rica simplicidade", Maiara Xavier, as pessoas estão cansadas de tanto correr para dar conta de tudo o que é necessário na semana, aguentar a pressão do trabalho e lidar com a falta de tempo, que as impede de fazerem o que mais gostam. Na verdade, com tanta coisa na cabeça, já nem se lembram mais do que realmente gostam, conclui Maiara.

Hoje em dia, trabalha-se mais para ganhar mais, gasta-se mais para suprir alguns vazios e, com isso, mais se trabalha. E assim, perpetua-se o ciclo vicioso de uma vida pobre e sem propósito. Será que a vida é isso mesmo? Será que toda forma de consumo é assim tão importante? Este livro é para que pensa que a vida é muito mais do que as limitações modernas impostas a cada um.

A rica simplicidade: Uma jornada de autodescoberta para o enriquecimento promete guiar o leitor por uma jornada de autoconhecimento, afim de descobrir seus verdadeiros objetivos, encontrar motivação e conquistar sua própria riqueza. O método apresentado no livro, independentemente de onde e como você se encontra hoje, permite que você conquiste a vida que almeja e usufrua da riqueza, vivendo com mais propósito e voltando a poder ter anseios profissionais e sonhos pessoais. Entre as dicas, você tem que eliminar o que não é necessário na sua vida, invista tempo e dinheiro no que de fato é importante para você e então viverá a verdadeira rica simplicidade.

A rica simplicidade: Uma jornada de autodescoberta para o enriquecimento; Maiara Xavier; Editora Empreende; 160 páginas; R$39,90