A arte no rol dos investimentos

2019-01-28 01:00:00

Pedro Carrizo

Se o mercado de obras de arte no Rio Grande do Sul corresponde aos seus números oficiais, ele tende a ser bem pequeno. No Estado, apenas 21 negociantes e quatro leiloeiros estão aptos para trabalhar com arte, segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Porém, somente em Porto Alegre, há cerca de 20 galerias de arte em atividade. Trata-se de um mercado que movimenta cerca de R$ 208,3 bilhões ao ano, em todo o mundo, e que cresce no Brasil.

Segundo profissionais do segmento, esse comércio abastece as fazendas do interior do Estado, passa pelos condomínios luxuosos do Litoral e ganha valor na mão de colecionadores renomados - e, muitas vezes, anônimos. Assim, de um negócio ainda pouco conhecido, surgem novas formas de empreender, e, com elas, vem o questionamento: "Afinal, como investir em arte?".

O marchand Nicholas Bublitz, que negocia obras de artistas contemporâneos há três décadas, aposta em leilões como forma de aplicação. De acordo com o especialista, em média, cada evento gera uma receita bruta de R$ 30 mil, e os principais compradores estão no interior do Estado: Uruguaiana, Bagé, Erechim e Pelotas.

"A agroindústria tem feito a diferença. Fiz apenas um leilão na Capital e foi bem fraco. Há menos poder aquisitivo em Porto Alegre", esclarece o marchand, acrescentando que também usa a temporada de verão para realizar leilões na praia de Atlântida, no Litoral Norte.

O trabalho de seleção das obras está entre as principais estratégias para um leilão bem-sucedido. Segundo Bublitz, é necessário reconhecer os potenciais compradores, identificar preferências e, a partir disso, fazer ofertas com endereço marcado. "Vendemos cristais e porcelanas, que são peças mais decorativas. Porém quem quer investir em arte no Estado tem que comprar pinturas ou gravuras de bons artistas gaúchos."

Quadros de Vitorio Gheno e gravuras de Iberê Camargo - artistas gaúchos renomados, que custam em torno de R$ 10 mil atualmente e tendem a valorizar em um futuro próximo - seriam boas compras, avalia o negociante. Mas, antes, alerta: "Para colocar dinheiro, tem que conhecer muito bem o mercado, fugir de falsificações, pedir nota fiscal, além de já ter patrimônio. É para quem pode arriscar um pouco".

Além de nomes já conhecidos, trabalhar com as artes plásticas também é apostar em novos artistas, a fim de ampliar o mercado. Na Galeria Mamute, localizada no Centro de Porto Alegre, 80% das peças são de artistas que acabaram de sair da academia e, agora, buscam um espaço de destaque. Niura Borges, diretora-proprietária do local, diz que a Mamute é uma "galeria de representação", que investe na pesquisa e visibilidade de iniciantes no mercado das artes.

Segundo a diretora, o preço de uma obra se dá em função da valorização de um artista dentro do sistema das artes, formado por curadores, galerias e feiras. "Porém, ao taxar o valor, o sistema se atém mais à linguagem e ao conceito que o profissional utiliza do que propriamente ao objeto", pontua Niura. Por isso, entender as técnicas desses profissionais é fundamental antes de investir, esclarece.

Galerias de representação, como a Mamute, fazem as vezes de agentes do mercado, impulsionando artistas em exposições, em busca de espaços com maior visibilidade, como o eixo Rio de Janeiro/São Paulo. O espaço concentra peças que variam de R$ 5 mil a R$ 150 mil, e seus principais compradores são colecionadores de arte e escritórios de arquitetura da Capital.

Bublitz aponta a seleção das peças como estratégia para negócios bem-sucedidos (Foto: Marco Quintana/JC)