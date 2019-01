O futuro dos negócios com o gigante asiático

88

2019-01-13 22:02:22

Thiago Copetti

Há uma década, em 2009, a China se tornou o maior comprador de produtos brasileiros, ultrapassando os Estados Unidos na primeira posição ao embarcar US$ 22,8 bilhões na aquisição de itens como minério de ferro, soja e derivados de petróleo destinados ao gigante asiático. Naquele mesmo ano, os EUA adquiriram aqui o equivalente a US$ 15,6 bilhões, de acordo com o antigo Ministério de Desenvolvimento Indústria, Comércio, atual Ministério da Economia. Hoje, a China importa do Brasil mais do que o dobro dos norte-americanos: US$ 61,3 bilhões, ante US$ 26,2 bilhões dos Estados Unidos.

Em 2018, passada uma década, a guerra comercial entre EUA e China eleva as relações de negócios entre os dois países. Inicialmente, o Brasil ganha ainda mais importância como parceiro chinês. Mas o País também poderá sofrer os revezes de um menor crescimento do comércio global, afetado pelo conflito, o que prejudicaria a todos, indistintamente. O futuro dessa guerra comercial é uma das grandes incertezas e um dos riscos de 2019.

Há quem diga que, mais do que comercial, o conflito é por poder, hegemonia e capacidade de influência de questões como preços de commodities a decisões políticas mundo afora. Hoje, de certa forma, os dois países vivem uma escala ampliada do movimento de disputa econômica que ocorreu entre 2008 e 2009. Os EUA entraram em crise financeira e de liderança global, com a quebra de bancos como o Lehman Brothers.

Naquele período, o país reduziu suas compras em 25% em relação a 2008, quanto importou do Brasil US$ 21,73 bilhões. Já a China estava em franca expansão, ainda com seu PIB crescendo quase 10% ao ano, e ampliou de um ano para outro suas aquisições brasileiras em 24,7%, passando de US$ 18,33 bilhões para US$ 22,86 bilhões. Depois disso, em 2013, o gigante asiático superou a soma de todos os 28 países da União Europeia (UE) em valor de compras feitas no Brasil. E dessa primeiríssima posição nunca mais saiu.

Em 2018, até novembro, a China já importou do Brasil US$ 61,3 bilhões - quase 60% acima de toda a UE (US$ 38,6 bi) e mais do que o dobro das compras feitas pelos norte-americanos (US$ 26,25 bilhões). Para 2019, um ponto que pode suscitar incertezas nas relações sino-brasileiras é sobre como será o relacionamento com o novo governo do presidente Jair Bolsonaro, que, antes e durante a campanha, criticou o país ao dizer que a China "não está comprando do Brasil, está comprando o Brasil", e cujo ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, também fez declarações pouco amigáveis ao maior parceiro comercial antes mesmo de tomar posse. No caso, os temores são mais pelos investimentos do que pelas compras de produtos em si.

Esses dois fatores (eleições brasileiras e guerra comercial), de alguma forma, já afetaram os investimentos chineses no Brasil em 2018, principalmente por certo represamento dos aportes por aqui, de acordo com Conselho Empresarial Brasil-China (Cebc). Quase 30% dos investimentos esperados para o país em 2018 não ocorreram. Resta saber se o que não saiu no ano passado sairá em 2019 e como o conflito com os EUA e as posições do novo governo impactarão neste ano. Para Gabriel Fragoso, cientista político do conselho, é difícil fazer algum tipo de prospecção bem fundamentada para 2019. Ele aponta, porém, que a baixa efetividade de 2018 é uma tendência.

"É de conhecimento público que o novo governo quer vender estatais, especialmente do setor de energia e, possivelmente, outras concessões. E sabemos do interesse chinês nesse tipo de ativos", analisa o executivo do CEBC.

O destino dos investimentos chineses no Brasil mostra muito sobre como a relação comercial foi mudando ao longo do tempo e para onde está se encaminhando. Até 2010, os aportes chineses eram direcionados, principalmente, para compras no setor de commodities, de acordo com o CEBC, avançou para setores industriais, de serviços (principalmente após 2013) e, desde então, se fortaleceu em setores de logística e energia. Entre 2007 e 2017, segundo levantamento do conselho, a China aplicou no Brasil US$ 55 bilhões em 115 empreendimentos.

"Mas será cada vez mais difícil para nós acompanharmos os investimentos chineses no Brasil, que tendem a ser mais difusos e com tíquete médio um pouco menor, já que serão participações em negócios, e não aquisições, como no caso da Tencent investindo no Nubank e a Didi no aplicativo de transporte 99", ressalta o cientista político. Nessa linha, Fragoso diz que deve aumentar consideravelmente os recursos chineses que serão pulverizados pela economia brasileira com aporte e compra de pequenas startups. E, claro, é mais fácil e visível verificar a compra de grandes hidrelétricas do que pequenas empresas. "Isso será um desafio para os nosso controles", resume Fragoso.