Livro mostra o poder do hábito nas empresas

Com base na leitura de centenas de artigos acadêmicos, entrevistas com mais de 300 cientistas e executivos, além de pesquisas realizadas em dezenas de empresas, o repórter investigativo do New York Times, Charles Duhigg elabora, em o O Poder do Hábito, um argumento animador: a chave para se tornar uma pessoa mais produtiva, criar empresas revolucionárias e ter sucesso é entender como os hábitos funcionam. Transformá-los pode gerar bilhões e significar a diferença entre fracasso e sucesso, vida e morte. No decorrer da obra, Duhigg conclui por que algumas pessoas e empresas têm tanta dificuldade em mudar, enquanto outras o fazem da noite para o dia. Descobre, por exemplo, como hábitos corretos foram cruciais para o sucesso do nadador Michael Phelps, do diretor executivo da Starbucks, Howard Schultz, e do herói dos direitos civis, Martin Luther King, Jr.: "Eles tiveram êxito transformando hábitos. Todos começam com um padrão psicológico". Primeiro, há uma sugestão, ou gatilho, que diz ao seu cérebro para entrar em modo automático e desdobrar um comportamento. Depois, há a rotina, que é o comportamento em si. Para alterar um hábito, é preciso modificar os padrões que moldam cada aspecto de nossas vidas. Nesse sentido, o autor procura apresentar as ferramentas necessárias para quem busca entender melhor o funcionamento para a progressão até o sucesso, passando do pessoal ao corporativo. O Poder do Hábito: por que fazemos o que fazemos na vida e nos negócios;

Charles Duhigg; Objetiva;

408 páginas; R$ 59,90

ATITUDE

Propósito. O termo que vem crescendo dentro dos debates no mundo corporativo apresenta sua importância para a estruturação do sucesso. Na prática, essa tarefa não é tão simples. O livro Atitude que te move, pretende auxiliar na busca pelo foco e pelo aprimoramento pessoa, a fim de descobrir as atitudes que estão conectadas ao seu verdadeiro propósito na vida e nos negócios. O palestrante e master coach Paulo Alvarenga procura conduzir o leitor à uma jornada inspiradora, sobre autoconhecimento, motivando-os a fazer profundas reflexões e a repensar muitos hábitos intactos na sociedade. Mesclando a trajetória pessoal do autor com importantes conceitos na área de liderança, psicologia e coaching, Alvarenga cria o cenário propício para o entendimento dessas questões. O autor aborda assuntos como: as cinco dimensões de energia (física, mental, espiritual, emocional e financeira), que precisam estar sempre em equilíbrio; os cinco níveis neurológicos, que afetam quem somos e como nos comportamos em cada ambiente; os gatilhos mentais negativos que precisamos eliminar, substituindo-os por gatilhos positivos; as histórias que contamos a nós mesmos para justificar certos comportamentos. Recheado de testes e exercícios práticos que visam ajudar o leitor na busca de autoconhecimento, o livro também conduz à reflexão sobre a visão de futuro, proporcionando ferramentas necessárias para atingir a mudança desejada. Atitude que te move - descubra seu propósito, supere seus medos e transforme sua vida; Paulo Alvarenga; Benvirá;

232 páginas; R$ 29,90

ESTRATÉGIA

O grande matemático Edward O. Thorp inventou a contagem de cartas, provando o que parecia impossível: derrotar a banca na mesa de blackjack. Como resultado, ele inaugurou uma nova era dos jogos de azar. Seu enorme sucesso e seu método matematicamente incontestável causaram tamanho alvoroço que os cassinos alteraram as regras do jogo para escapar dele e das legiões de apostadores que ele inspirou. Pouco depois Thorp voltou seu olhar para o "maior cassino do mundo" no coração histórico do atual distrito financeiro nova iorquino: Wall Street. Desenvolvendo e implantando fórmulas matemáticas para vencer o mercado, Thorp instaurou a época das finanças quantitativas em que vivemos hoje. No livro Um homem para qualquer mercado, o matemático conta pela primeira vez a história do que ele fez, e de como fez; fala de suas paixões e motivações, e da curiosidade que sempre o levou a desconsiderar o conhecimento tradicional e a conceber soluções revolucionárias para problemas aparentemente insolúveis. Com uma narrativa intelectual e repleta de sabedoria prática que pretende guiar os negócios em meio a tempos financeiramente incertos, a obra busca apresentar as artimanhas, matemáticas ou não, para uma melhor disputa dentro do mercado. A leitura é destinada para aqueles que visam aperfeiçoar a prática nos negócios, assim como entender melhor como funciona o planejamento estatístico. Um homem para qualquer mercado; Edward O. Thorp; Portfolio Penguin;

488 páginas; R$ 74,90;

Disponível em versão digital