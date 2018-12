Conceitos básicos de contabilidade

88

Correspondente aos volumes um e dois de Contabilidade Básica, o livro Curso Prático de Contabilidade - Analítico e Didático, de César Augusto Tibúrcio Silva e Fernanda Fernandes Rodrigues, é indicado para as disciplinas Contabilidade Básica, Introdução à Contabilidade e Contabilidade Geral dos cursos de graduação em Ciências Contábeis, Administração, Economia e áreas afins. Recomendado também para profissionais que desejam adquirir conhecimentos introdutórios sobre Análise das Demonstrações Contábeis e Gestão de Custos, além de noções sobre Controles Internos.

Antigamente, não existiam computadores. A contabilidade era feita à mão. Assim, o ato de "fechar o balanço" era parte obrigatória do aprendizado da Contabilidade. Horas e horas eram devotadas a essa "nobre" atividade. Os melhores profissionais eram aqueles que não cometiam erros e que tinham uma boa caligrafia, é claro! Nos dias atuais, o lançamento contábil é feito em computadores, com softwares que podem verificar o total dos débitos e dos créditos a qualquer momento e rapidamente. Ou seja, o ato de "fechar balanço" tornou-se uma tarefa menos importante para um excelente contador.

Assim, a proposta desta nova edição de Curso Prático de Contabilidade, agora em um único volume, é ensinar não apenas a fechar o balanço, mas também a interpretar os eventos, analisar os números, verificar o que eles significam.

A preocupação dos autores foi usar uma linguagem clara, direta e objetiva, sem deixar de lado o rigor dos conceitos e do conteúdo. Por isso, adotaram recursos didáticos com o objetivo de ajudar o estudante na fixação do conteúdo estudado, buscando tornar o aprendizado mais lúdico e fácil.

"O objetivo dessa unificação foi tornar a obra mais acessível aos nossos alunos e, especialmente, ser uma referência básica e, ao mesmo tempo, completa, já que seus conteúdos podem ser trabalhados em várias disciplinas introdutórias de contabilidade", introduzem os autores, Silva e Rodrigues. A obra ainda possui recursos como planilhas com exercícios resolvidos e um conjunto de estudos de casos, que podem complementar o material já disponibilizado.

Curso Prático de Contabilidade - Analítico e Didático; César Augusto Tibúrcio Silva e Fernanda Fernandes Rodrigues; Editora Atlas; 600 páginas; R$ 134,40