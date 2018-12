Inscrições abertas para XVIICCRS

88

661080

2018-12-19 01:00:00

São esperados cerca de 2 mil participantes durante os dois dias de convenção, que contará com uma programação de qualidade, que atenda a todos os segmentos da contabilidade e que provoque reflexões sobre o futuro e as perspectivas da profissão contábil. As inscrições variam de R$ 425,00 (para estudantes) até R$ 900,00 (acesso à todas apresentações e alimentação inclusa).

Com o tema "Disrupção Contábil: técnica, digital e cultural - Experimente a transformação" a 17ª edição do evento se promove o olhar sobre o futuro da contabilidade, inovando conceitos, repensando processos e readequando estruturas, a partir de plataformas integradas e do uso de inteligência artificial.

Já estão abertas as inscrições para a nova a edição da tradicional Convenção de Contabilidade do Rio Grande do Sul, promovida pela Conselho Regional de Contabilidade (CRCRS), e que acontece no Parque de Eventos e Desenvolvimento de Bento Gonçalves (Funparque), em Bento Gonçalves, entre os dias 14 e 16 de agosto de 2019.

Atualização do ICMS para 2019

Os temas que estarão no programa de ensino da capacitação são as alíquotas do ICMS para 2019; O que muda dentro do Estado no serviço de transporte; O que muda nas saídas Interestaduais para não Contribuintes (Emenda Constitucional 87/15); Como será o recolhimento do ICMS e do ISS no Simples Nacional a partir de 1 de janeiro de 2019; Como calcular e recolher o complemento do ICMS; Alterações no Sistema Público de Escrituração Digital (Sped) e registros a serem apresentados no Bloco K, em 2019.

A FiscoNet lança curso sobre a Atualização do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para 2019, que será realizado no Centro de Porto Alegre, no Largo Visconde de Cairu, 17, no dia 11 de janeiro de 2019, das 9h às 18h.

4ª edição do Dia do Empresário Contábil

O Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do Estado (Sescon-RS) realiza a quarta edição do "Dia do Empresário Contábil", em Porto Alegre, no dia 15 de janeiro de 2019: data que recebe uma programação voltada ao público contábil. No ano que está chegando, o advogado, empresário, professor e consultor tributarista e empresarial, Lucas Ribeiro, traz a palestra "Novas Tecnologias e Inteligência Artificial no Setor Contábil", apresentando temas sobre a revolução causada pela inteligência artificial no mundo, tendências tecnológicas para o setor contábil, tendências regulatórias e os impactos com a potencial reforma tributária no Brasil, entre outros temas.

O evento, que é destinado aos associados da entidade, ocorre na sede do Sescon-RS, localizada no rua Augusto Severo, 168, no centro da Capital. A Abertura está marca para às 18h45min, seguido da palestra de Ribeiro. Mais informações sobre a celebração através do e-mail: capacitacao@sesconrs.com.br ou pelo telefone (51) 3343-2090.