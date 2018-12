Livro aborda a economia comportamental

88

660413

2018-12-17 01:00:00

Aliando as mais recentes descobertas no campo da psicologia à compreensão prática de incentivos e comportamento de mercado, o livro Misbehaving - A construção da economia comportamental surge como um auxílio para tomar decisões mais inteligentes nos âmbitos pessoal e financeiro. A publicação revela como o estudo da imprevisibilidade humana pode ser útil para nossas vidas, negócios e governos, transformando assim a forma como pensamos sobre a sociedade e o mundo.

Escrito por um dos pais-fundadores da economia comportamental, Richard H. Thaler remonta neste livro a história dessa disciplina, dos seus primórdios nos anos 1970 até suas aplicações na atualidade. Com exemplos que vão das altas apostas do mercado financeiro até o que nos influencia no momento de escolha do jantar, o autor traça de forma leve e bem-humorada os principais conceitos dessa área de conhecimento. O resultado dessas relações é uma leitura essencial para todos aqueles que desejam se conectar com o futuro do pensamento econômico.

Thaler, que recebeu o prêmio Nobel por suas contribuições ao campo da economia comportamental, constrói em sua publicação os princípios dessa forma econômica, relacionando os preceitos econômicos às novas descobertas da neurociência e das ciências sociais.

Misbehaving - A construção da economia comportamental; Richard H. Thaler; Intrínseca; 448 páginas; R$ 59,90; disponível em versão digital