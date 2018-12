Algoritmos decidem investimentos

Esqueça a figura do gestor de recursos avaliando as variações do mercado financeiro para decidir quais são os melhores ativos (ações, moedas, contratos de juros) para investir. Quem faz isso, agora, é um conjunto de regras com fórmulas matemáticas e estatísticas, conhecido como algoritmo, que consegue identificar determinados padrões de ganhos ou perdas e, assim, tomar decisões. Ao menos é assim que funcionam os chamados fundos quantitativos, que têm batido aplicações tradicionais e ganhado adeptos.

"Esses algoritmos interpretam os movimentos de mercado e tomam a decisão de forma automática, dentro de padrões de risco que são estabelecidos e respeitados. Não há interferência humana", explica José Tibães, sócio da XP Investimentos, que faz a distribuição desse tipo de fundo. Casas como Órama e Genial Investimentos também já distribuem essas carteiras.

Os fundos quantitativos estão disponíveis em gestoras especializadas. Equipes reduzidas, abastecidas de tecnologias e robustas bases de dados, definem as séries históricas que serão avaliadas. Aí entram em ação técnicas como a machine learning, que vão encontrar padrões entre essas séries e identificar, por exemplo, que um determinado ativo sobe quando acontece uma certa conjunção de variáveis macroeconômicas.

Quando esse cenário se repetir, esse algoritmo dará a ordem de compra desse ativo. Um gestor tradicional, chamado de discricionário, pode avaliar os mesmos dados, mas não conseguirá, em tese, identificar com a mesma rapidez a formação dessa tendência de alta.

Os fundos quantitativos estão entre os com maior ganho neste ano entre a classe de multimercados, que têm maior liberdade para montar suas carteiras. No entanto, os quantitativos estão sujeitos a volatilidade muito maior. Por isso, apesar da engenhosidade, recomenda-se colocar apenas uma pequena parcela do patrimônio nesse tipo de fundo. Além disso, ele não é recomendado para investidor de perfil conservador (aquele que quer correr o menor risco possível).

"Investir mais de 5% do patrimônio em um fundo desses não é adequado, mesmo para quem tem perfil agressivo ou moderado. Se gostar muito da categoria, pode colocar até 10%, mas dividido entre diferentes fundos", sugere Tibães. Um dos fundos quantitativos mais antigos é o Murano. No ano, até outubro, ele acumula alta de 19,84%. Outro tradicional e com rendimento elevado é o Visia Zarathustra, que acumula ganhos de 13,62% no ano. O CDI (certificados de depósitos interbancários, que acompanham de perto a Selic e são um referencial de rentabilidade) ganhou apenas 5,71% no período.

Flávio Terni, sócio da Visia Investimentos, explica que a função dos fundos quantitativos é encontrar ineficiências na economia: ou seja, uma oportunidade de aportar capital em certos ativos que ainda não foi identificada pelos outros investidores.

Quem vai apontar essa "falha" é o algoritmo. Na realidade, o que ele faz é se antecipar a um movimento que o restante do mercado fará no futuro. Por isso, a ineficiência tende a ser corrigida rapidamente, tornando importante abastecer o fundo sempre com novos algoritmos.

"O fundo quantitativo é o uso da estatística e da matemática para encontrar padrões de mercado. E a quantidade de informações cresce tão rápido que esse tipo de carteira deve ter um forte crescimento, já que um gestor discricionário não vai ter a capacidade de tomar decisão nessa mesma velocidade", avalia Terni.

No Brasil, os quantitativos não passam de 0,5% da indústria de fundos, que é de pouco mais de

R$ 4 trilhões. Nos EUA, ficam entre 25% e 35%. Terni cita que, há 10 anos, o mercado norte-americano tinha apenas um fundo quantitativo entre os 10 maiores. Agora, nove são quantitativos puros ou usam suporte de fórmulas quantitativas.

Esse tipo de fundo é indicado como uma forma de amenizar o risco da carteira total de investimento. Isso porque, em geral, os quantitativos não têm correlação com os principais ativos - ou seja, quando a bolsa cai, eles sobem. Portanto, na visão de especialistas, ele não serve para competir com fundos multimercados tradicionais ou de ações, mas para complementá-los.

"Fornecemos fundos que são 'descorrelacionados' dos ativos tradicionais. Ele ajuda a diversificar a carteira. O algoritmo serve para tirar a emoção da tomada de investimentos", explica Carlos Chaves, da Seival Investimentos.

A Kadima, uma das gestoras quantitativas mais tradicionais no Brasil, afirma que o rendimento de seus fundos nos últimos anos tem atraído mais investidores. "Entendemos que, ao longo do tempo, da mesma forma que ocorreu nos países desenvolvidos, os fundos quantitativos serão vistos como mais uma classe de ativos que deve fazer parte de qualquer portfólio diversificado de um investidor", diz a gestora em nota.