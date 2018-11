Como se tornar um CEO bem-sucedido num mundo de mudanças rápidas como o atual? "O que faz diferença é saber o seu foco e ter flexibilidade para se adaptar aos contextos que surgem", explica o executivo Fábio Barbosa no prefácio deste livro. Ao longo de suas páginas, presidentes de grandes empresas, na faixa dos 40 anos, contam suas trajetórias e abordam seus acertos e erros na carreira, dando conselhos à uma possível nova geração futura de CEOs. Esses homens e mulheres falam sobre como gerenciar pessoas, acompanhar os avanços tecnológicos e comandar negócios num país com as particularidades e os desafios do Brasil.

O livro A nova geração de CEOs - Como jovens vêm comandando grandes empresas no Brasil e o que você pode aprender com eles traz o relato desse novo grupo de empresários, que une a tecnologia, o empreendedorismo e os conhecimentos de mercado em prol da sucesso das empresas que lideram.

Público

Entender a população é entender a sociedade. A obra "Dinâmica demográfica e socioespacial no Brasil metropolitano: convergências e especificações regionais", organizada por José Marcos Pinto da Cunha surge com o objetivo de ampliar a reflexão sobre temas urbanos e metropolitanos, com base em redes estabelecidas, como a Associação Brasileira de Estudos Populacionais (Abep).

O livro é resultado de um processo coletivo e cooperativo entre várias instituições e demógrafos especialistas nos temas abordados. Segundo o organizador, embora o tecido urbano esteja cada vez mais complexo, a separação entre grupos sociais no espaço é o que tem caracterizado a formação e expansão das áreas urbanas das metrópoles brasileiras.

A obra reúne um conjunto de estudos que pretende contribuir para a reflexão sobre o processo de expansão territorial e a dinâmica migratória registrados no final do século XX e começo do século XXI, no âmbito das nove regiões metropolitanas brasileiras - criadas por lei federal nos anos 1970. O objetivo da obra é compreender os processos que engendram e dinamizam o crescimento populacional.

Com o objetivo de buscar convergências e especificidades no processo de metropolização, a publicação é indicada para quem busca entender as relações históricas dentro da cidade, bem como assimilar conhecimentos da população como unidade.

Dinâmica demográfica e socioespacial no Brasil metropolitano; José Marcos Pinto da Cunha; EdUFSCar; 368 páginas; R$ 52,00.