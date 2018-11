Contra a corrente

Georgios Frangulis

O mercado é algo difícil de controlar; funciona quase que de forma autônoma. Após o Brasil passar pelo segundo ano seguido com o PIB em queda, em 2016, Antonio Corrêa de Lacerda, coordenador do Programa de Estudos Pós-Graduados em Economia Política da PUC-SP, resumiu a situação como "a maior crise do período pós-industrialização." Somando estes dois fatores com a insegurança político-econômica, muitos brasileiros cancelaram seus planos de investimento.

Não sou economista nem analista de mercado, mas basta olhar no retrovisor para entendermos que as crises são uma incubadora de oportunidades. Motivos práticos nos ajudam nessa comprovação:

1. Negociar o aluguel, por exemplo, com um alto índice de imóveis disponíveis, vai trazer benefícios ao locatário;

2. Contratar colaboradores dispostos a manter seus empregos e que vistam a camisa da empresa, dando grande valor à oportunidade;

3. Oferta e demanda: encontrar fornecedores de qualidade com custos mais baixos;

4. Novos investidores, antes empregados e agora atrás de seu próprio negócio.