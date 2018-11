Muitos anos de senso comum e generalizações criaram o mito de que mulheres são boas com pessoas, enquanto homens, com números. Também se criou o entendimento que posições de chefia precisam de "autoridade", que não se pode misturar emoções com trabalho - sob pena de demonstrar vulnerabilidade - e muitos outros ditos encrustados na sociedade, que provam o desafio de mudar o mundo do jeito que ele sempre foi. O livro Juntas - O poder da liderança compartilhada nos negócios, de Caroline Cintra e Gabriela Guerra, conta a história de duas empresárias que romperam as convenções sociais e que agora colocam no papel suas experiências.

A história autoral de duas mulheres que assumiram juntas a presidência de uma multinacional de desenvolvimento de software. Juntas, elas abriram mão de certezas absolutas; elas buscaram jeitos de promover ainda mais o bem do coletivo; elas descobriram como trazer o conflito para a mesa; elas aumentaram o faturamento em 51% no primeiro ano de gestão; elas transformaram a empresa em uma das 10 melhores para as mulheres trabalharem no Brasil.

As autoras são líderes da ThoughtWorks e, segundo Ana Pliopas, doutora em Estudos Organizacionais e sócio do Hudson Institute of Coaching Brasil, "A organização liderada por elas é fluída, orgânica, responde às mudanças de contextos internos e externos".

Juntas - O poder da liderança compartilhada nos negócios; Caroline Cintra e Gabriela Guerra; Editora Bela Letras; 144 páginas; R$ 37,00