e-Commerce mira internauta sênior

Nos últimos dois anos, nenhum grupo cresceu mais em número de perfis no Facebook do que o de idosos. Até agosto, 7,4 milhões de pessoas com 60 anos ou mais - um quarto do total de idosos brasileiros - estavam conectadas à rede social. Um crescimento de 56% desde 2016. Os estados que possuem a maior participação de perfis 60 dentro do Facebook são Rio de Janeiro, com 8,3%; Rio Grande do Sul, com 8%; e São Paulo, com 7,4%.

Os dados são de um levantamento da consultoria SeniorLab. A popularização dos smartphones foi um propulsor dessa maior participação, que, segundo a pesquisa, tem como principal motivação o relacionamento com parentes e amigos. E caminha lado a lado com o avanço dessa parcela da população no e-commerce.

A tecnologia tem se tornado uma grande aliada na busca de qualidade de vida, informação, relacionamento, comunicação e integração. O Facebook foi descoberto e se tornou um grande ponto de encontro dos 60 . Desde conteúdo jornalístico e curadoria de informações a relações sociais. "Tudo ao alcance dos olhos e ouvidos na telinha dos smartphones, computadores e tablets - nessa ordem", comenta o publicitário Martin Henkel, diretor da SeniorLab mercado & consumo 60 , responsável pelo estudo.

A descoberta, diz o especialista, serve de alerta quanto aos cuidados e à atenção que as marcas precisam dar a esse canal. Impensável até três anos atrás, a rede já conquistou um quarto da população 60 do País. Até o mês de agosto deste ano, eram 7,4 milhões de perfis nesta faixa etária. Um crescimento de 56% de 2016 para cá. O Facebook tem quase 120 milhões de perfis no Brasil, e, destes, 6,2% já são de 60 . Nenhum segmento cresceu tanto em participação.

Rodrigo Amantea, professor de Marketing e coordenador da Educação Executiva do Insper, observa que, para os idosos, a rede social funciona como um grande conector de experiências e pessoas. "Enquanto para os milleniuns a rede social é a porta de saída para o mundo, para os idosos é uma forma de trazer para dentro de casa amigos e parentes, estreitar laços, compartilhar memórias e vencer medos em relação ao uso da internet", Henkel, fundador da SeniorLab, consultoria especializada no consumidor sênior.

Prova dessa adaptação é que praticamente metade (49%) dos idosos que estão no Facebook já comprou pela web. "É um público que não só posta foto, mas já experimenta relações com aplicativos de transporte e streaming de música", complementa Henkel.

Teresinha Ferreira Barbosa, de 76 anos, entrou no Facebook por influência da filha. Ela não se diz viciada, como a colega de classe Margarida Maria de Lima, de 73, que acessa sua conta desde que acorda. Ambas fazem curso de informática em uma escola especializada.

"Sou uma pessoa curiosa e adoro ler as mensagens que as pessoas me mandam. Uma vez, resolvi postar que tinha realizado uma biópsia. Em menos de três minutos, uma sobrinha que mora na Itália comentou. Várias pessoas me deram força, e isso me fez sentir mais forte até esperar o resultado", comenta Margarida, que frequenta as aulas há três anos.