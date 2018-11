Dicas para potencializar suas vendas na Black Friday

Manuella Lima

Com a Black Friday se aproximando, cresce a preocupação dos lojistas online em elaborar estratégias especiais para potencializar as vendas nesse período. O avanço da era digital está alinhado ao crescimento do comércio eletrônico e, hoje, de acordo com expectativa da Ebit/Nielsen, o e-commerce continua sendo o principal canal de venda durante a data. Ainda segundo o levantamento, a expectativa de faturamento da Black Friday este ano é de 2,43 bilhões de reais, valor 15% acima do observado em 2017.

Para auxiliar os empreendedores on-line, ou até mesmo, estimular aqueles que querem aproveitar o período para abrir um e-commerce, confira sete dicas para organizar a loja e intensificar as vendas antes, durante e depois da Black Friday.

1 - Identifique os produtos que entrarão em oferta.

Para começar, é preciso identificar os itens de sua loja que farão parte da campanha de Black Friday. Para isso, você pode unir necessidade e oportunidade. De que forma? Aproveite para queimar o estoque de produtos que não têm muita saída, modelos mais antigos, ou peças da coleção anterior, caso você tenha um e-commerce de moda, por exemplo.

2 - Defina o valor dos descontos.

Uma vez que você já elegeu os produtos que irá destacar na Black Friday, é importante também calcular precisamente o valor do desconto para cada um deles. As ofertas devem ser sempre reais, por isso, não maquie preços e nunca ofereça descontos que não existem. Hoje, os consumidores estão cada vez mais atentos e exigentes com relação à mudança de preços dos produtos.

3 - Crie estratégia de vendas e planeje o estoque.

Para esquentar as vendas, você pode criar estratégias como o lançamento de edições limitadas de produtos ou kits, ou até mesmo oferecer frete gratuito. Outro ponto crucial é o planejamento do seu estoque, de acordo com a demanda. A dica é fazer uma projeção do quanto você pretende vender, com base em experiências de anos anteriores, ou até mesmo no quanto você investiu em publicidade para a data, para que não faltem nem sobrem muitos produtos.

4 - Agilidade na compra.

O cliente precisa bater o olho na sua loja e já identificar onde estão as ofertas especiais de Black Friday. Crie uma categoria especial de promoções para que os produtos sejam encontrados com mais facilidade. É interessante, por exemplo, ter um banner anunciando as promoções exclusivas para a data e uma aba especial, na home do seu site, que reúna os itens em oferta. Com a correria do dia a dia, os consumidores possuem menos tempo e, na web, existe grande chance de ocorrer dispersão, caso eles não encontrem um conteúdo atrativo.

É muito importante que sua loja também esteja ajustada para a versão dos dispositivos móveis, para que o consumidor possa realizar a compra de qualquer local, a qualquer momento. Essa tendência de compras via mobile cresce a cada ano e segundo dados das lojas cadastradas na plataforma da Nuvem Shop, durante o período da Black Friday de 2017, 43% das vendas foram realizadas via dispositivos móveis.

5 - Priorizar a qualidade do atendimento.

Prepare iniciativas que promovam um bom serviço de atendimento. Você pode gravar vídeos contando detalhes sobre os produtos, ou deixar respostas prontas para dúvidas frequentes. É preciso atender bem não só antes e durante a venda, mas também no pós-venda. Prepare-se para os pedidos de trocas e as dúvidas que surgirão quando o produto chegar à casa do consumidor. Caso seja necessário, contrate mais gente para auxiliar nas demandas dos pedidos. Ter um bom atendimento garante a fidelização dos clientes.

6 - Aposte em divulgação.

Trabalhe na divulgação de suas ofertas. Crie artes, imagens e textos atrativos para publicar em suas redes sociais ou faça banners com o tema para decorar sua loja. As redes sociais são uma ótima maneira de divulgação rápida, fácil e de baixo custo. Além disso, você pode produzir anúncios mostrando os pontos fortes da sua loja e os principais produtos em promoção. Outra dica, se você já tem uma base de cadastros de clientes, é o e-mail marketing, muito utilizado para atrair clientes que já compraram no estabelecimento e fazê-los comprar de novo.

Lembre-se que, para o sucesso de qualquer divulgação, é preciso saber qual seu objetivo com a campanha, conhecer o público-alvo e considerar o perfil das pessoas que você deseja atingir, quando criar a publicidade online. Caso contrário, você pode perder dinheiro com ações generalistas e sem foco.

7 - Aproveite para fidelizar os clientes.

Por fim, depois de colocar em prática as dicas acima, é necessário fidelizar os clientes. Você pode enviar e-mails agradecendo a compra, cupons de desconto, ou estender o prazo das ofertas. Além disso, que tal enviar um mimo no pacote do produto? É uma estratégia que pode cuidar muito pouco e, com certeza, vai surpreender e encantar o cliente. Dessa forma, você consegue cativar os consumidores, para que eles voltem a comprar em outras datas sazonais, como o Natal.

Manuella Lima é especialista da Nuvem Shop