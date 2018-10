Machine Learning ajuda a prever negócios

Gabriel Camargo

Até pouco tempo atrás, falar de conceitos como Machine Learning e Inteligência Artificial era assunto para escritores de ficção científica. Hoje, porém, o tema é debatido constantemente por profissionais e empreendedores de tecnologia e visto como recurso essencial para empresas que desejam se destacar em seus setores. As máquinas cada vez mais inteligentes estão ampliando o poder de decisão dos empresários, oferecendo não apenas relatórios de desempenho, mas também análises preditivas e subsídios para que eles façam as melhores escolhas em seus negócios.

É uma realidade cada vez mais comum nas empresas de diferentes setores. De acordo com o estudo "From Novelty to Necessity", da agência iProspect, 55% dos entrevistados admitiram que o conceito de aprendizado da máquina permite tomar as decisões mais assertivas. Além disso, 53% acreditam que possibilita a entrega de conteúdo personalizado em alta escala e 48% esperam a automatização de tarefas para que possam se concentrar em objetivos mais estratégicos.

De um modo geral, machine learning pode ser entendido como uma tecnologia que permite computadores e robôs aprenderem a executar tarefas e rotinas sem qualquer programação para isso. Ou seja, a máquina consegue identificar padrões e como reagir a algumas variáveis.

É um recurso com grande potencial nas empresas porque automatiza processos de forma independente - possibilitando que os colaboradores se dediquem a funções estratégicas.

Essa capacidade, aliada aos diferentes tipos de dados, faz com que as análises geradas incorporem não apenas a demonstração de resultados, mas consigam antever situações futuras. O cruzamento de informações leva à criação de modelos preditivos em torno de diversas variáveis do negócio. Assim, é possível antecipar problemas do mercado, prever os passos de seus clientes e descobrir tendências, facilitando a tomada de decisão.

Com machine learning, os profissionais podem ter dados detalhados sobre os processos internos, mapear possibilidades de aumentar as vendas e até mesmo monitora o comportamento do consumidor. Tudo o que pode ser mensurado é absorvido pelo aprendizado de máquina e transformado em ação que impactará o resultado da organização.

CEO da Deep Center