Edição impressa de 05/11/2018.

A revisão fiscal é uma forma de operação das diretrizes tributárias buscando o aperfeiçoamento da eficiência fiscal dos contribuintes. Manejando os conceitos, as ferramentas e as técnicas da área especializada, a revisão busca operar as disfuncionalidades sistêmicas em benefício de uma tributação menos onerosa. Nesse sentido, o livro Revisão Fiscal - Oportunidades tributárias: legislação e prática pretende dar alguma sistematicidade e organização intelectual a este campo, que tem se desenvolvido fortemente no Brasil dos últimos 20 anos. Durante suas 224 páginas, a publicação procura apresentar os problemas e possibilidades decorrentes do sistema tributário brasileiro. A obra do autor Paulo Henrique Rodrigues Pereira procura apresentar os problemas e as possibilidades decorrentes do sistema tributário brasileiro; os mecanismos de solução das divergências; explicitar os arranjos conceituais e procedimentais que poderão permitir a almejada eficiência fiscal; e descrever os parâmetros necessários para a implementação e validação procedimental dos aproveitamentos tributários, bem como as atualizações provenientes dos trabalhos de revisão. Pereira é mestre e doutorando em Direito pela Universidade de São Paulo (USP) e especialista em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários (IBDT). Revisão Fiscal - Oportunidades tributárias: legislação e prática; Henrique Rodrigues Pereira; Editora Trevisan; Paulo Henrique Rodrigues Pereira; 224 páginas; R$ 79,00

Comportamento

Em Fracasso e acaso - Uma reflexão sobre erros, acertos e o papel do aleatório em nossas vidas, o físico Ricardo Horowicz e o psicanalista Luiz Alberto Py falam de um tema que angustia muitas pessoas: o quanto somos responsáveis por nossas derrotas (ou por nossas conquistas), e quais as lições que podemos tirar a partir disso. No livro, os autores se debruçam sobre temas como amor, inveja, finanças, sucesso e arrependimento para questionar o controle sobre os acontecimentos em nossas vidas e quais lições se pode tirar a partir desses. Além disso, investigam diferentes aspectos de como o fracasso surge e é vivenciado por nós, suas inúmeras causas e facetas. Com uma abordagem científica e bem-humorada, discute-se do livre-arbítrio ao caos determinístico, das lendas gregas a experimentos psicológicos, passando pelo mercado financeiro. Neste percurso, enfatizam a relação de sentimentos como inveja, ressentimento, perdão e outros com aquilo que costumamos chamar de fracasso. Os autores apontam diversas formas de como a razão nos trai na análise de realizações e mostram como um melhor entendimento do que "causa" o sentimento de fracasso pode levar a uma salutar compreensão de nossas limitações e ao processo de perdoar a si mesmo. A obra é indicada para todos que buscam relacionar seus crescimentos profissionais e pessoais. Fracasso e acaso - Uma reflexão sobre erros, acertos e o papel do aleatório em nossas vidas; Ricardo Horowicz e Luiz Alberto Py; Editora Rocco; 272 páginas; R$ 34,90

Comunicação

Um clássico da arte da oratória ganha nova edição com mais de 250 mil exemplares já vendidos no Brasil: é o livro Como falar em público & influenciar pessoas no mundo dos negócios. Dale Carnegie, autor do clássico, foi, seguramente, um dos maiores especialistas nas técnicas de oratória e persuasão do século XX. Carnegie é pioneiro na administração de cursos a empresários e outros profissionais, desfazendo o caráter elitista que a arte de falar em público possuía no passado. Seus conhecimentos e métodos foram adotados por centenas de organizações ao redor do mundo. Além de uma empresa voltada para o desenvolvimento profissional, o legado de Carnegie inclui livros recomendados, não apenas à executivos, mas sim a todas pessoas que desejam se comunicar com desenvoltura e segurança - habilidade importante nas relações atuais das tendências empresariais. A bibliografia de Carnegie demonstra seu engajamento com a questão da comunicação dentro dos conceitos de influência e dos métodos de como produzir, com diversos livros que tratam sobre comunicação e relações pessoais. Entre essas obras, está Como falar em público e influenciar pessoas no mundo dos negócios, que revela os princípios básicos do autor saber o que dizer, e dizê-lo com sentimento, vivacidade e clareza aplicados nas relações comerciais e empresariais. Como falar em público & influenciar pessoas no mundo dos negócios; Dale Carnegie; Editora Record; 184 páginas; R$ 34,90