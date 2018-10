Desafios e tendências na gestão hospitalar

Felipe Ducati

Dizer que a área da saúde é um mercado com potencial de investimento pode causar estranheza inicialmente, mas é preciso esclarecer alguns aspectos, principalmente no que se refere à gestão hospitalar. Apesar de ser uma operação complexa, bons fundamentos de administração e um acompanhamento direto podem trazer resultados positivos para quem decide empreender no segmento. Tratando-se da área da saúde, a melhor forma de conduzir um hospital é tratá-lo como uma empresa, como um modelo de negócio bem definido.

Através da descentralização das atividades, ao implantar aspectos da gestão empresarial aliados à eficiência do setor privado e à valorização do profissional da área, é possível oferecer à sociedade um serviço de qualidade com preço competitivo, tanto para planos de saúde, quanto para os procedimentos particulares.

Cabe ao gestor, no entanto, compreender e direcionar sua atuação no core business da instituição. É preciso pensar a unidade hospitalar como empresa, contar com bons prestadores de serviço, não ter medo de arriscar e externar demandas superficiais. A função estratégica da unidade precisa estar de acordo com sua proposta para o mercado, buscando identificar parceiros em potencial e prospectar profissionais de qualidade para o corpo clínico, lembrando qual é a função primordial da instituição: o bem estar e a segurança dos que utilizam seus serviços.

Para o futuro da área da saúde muito ainda pode se esperar positivamente. Dentre as principais tendências, está a especialização. Hoje, a saúde é tão ampla que a tendência mundial é desenvolver atendimentos mais individualizados, em que pacientes buscam centros especializados para suas necessidades. Em um futuro não muito distante, essa será uma realidade, também, para todos os brasileiros.