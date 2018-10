Madeira certificada e lucrativa

Luis Filipe Gunther

Os pequenos produtores de madeira ganharam uma oportunidade para ampliar as exportações para a Europa e o continente asiático. Isso porque 20 empresas agroflorestais do Rio Grande do Sul irão receber a certificação internacional, fruto de uma parceria com o grupo Madeze e Marosol, que hoje tem negócios com China, França, Espanha e Portugal.

A intenção é aumentar a exportação de produtos por um valor que agrade mais a categoria. De acordo com Jorge Farias, presidente do grupo, a commodity está sendo comercializada a R$ 0,09 o metro cúbico para os chineses, por exemplo, produzirem mesas ou tampas de mesa a um valor muito maior. "Com a certificação dos pequenos produtores, o nosso e o lucro deles crescerá até 15 vezes", destaca.

No Brasil, 19% do Produto Interno Bruto (PIB) é de responsabilidade da cadeia produtiva da madeira, que inclui, além da extração, produtos como madeira e móveis. No Rio Grande do Sul, o número cai para 4%. Mesmo sabendo disso, empreendedores ainda têm dificuldade de investir nesta área, justamente por ser pouco valorizada.

O reconhecimento do Conselho de Manejo Florestal, órgão internacional que regulamenta a matéria-prima, abre a porta para que produtores possam oferecer outros produtos além da madeira serrada. Algumas empresas geradoras de energia elétrica, explica Farias, já estão utilizando a resina das podas. "Da madeira se aproveita tudo, inclusive a resina, que pode ser transformada em energia elétrica", afirma.

Com a certificação internacional, o lucro pode ser até 15 vezes maior para o produtor, pois, uma vez certificado, o pequeno empresário poderá fornecer o material para compradores que não encomendavam os produtos por falta de procedência. Para adquirir este documento, o investimento inicial parte de R$ 15 mil, um valor significativo para um pequeno produtor, mas que, com a certificação compartilhada, vai se reduzir para R$ 750,00.

A alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do Rio Grande do Sul encarece o produto e diminui a competitividade quando comparado a outras regiões, como as de Santa Catarina e Paraná. "A capacidade de empreender e, consequentemente, de investir no setor é afetada, por exemplo, por taxas de impostos que influenciam direto na logística de transporte", conclui.

A capacitação dos produtores é apontada como requisito essencial para o crescimento do setor. Por isso, a Federação dos Trabalhadores de Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag-RS) está auxiliando pequenos cultivadores a conquistarem a certificação. Em parceria com a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) e com a Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Rio Grande do Sul (Sema), a Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) começou a selecionar produtores para o programa que deve financiar a documentação dessas áreas desde maio. A intenção é fazer com que essa documentação desperte a confiança de investidores. Para conquistá-la, o interessado deve fazer a inscrição de suas áreas florestadas junto à Sema.

Responsável pelo setor de certificação da Fetag, Nestor Bonfanti, explica que alguns pequenos agricultores acabaram migrando para a produção de grãos por considerarem desvantajoso o plantio de madeira sem certificação. Isso porque as propriedades não certificadas ficam impossibilitadas, pela Fepam, de realizar o corte e, consequentemente, comercializar o produto. Bonfanti ressalta que essa questão pode ser facilmente resolvida. "Só não há mais produtores regulamentados porque falta a comunicação da importância desses documentos", analisa, ao comentar que eventos têm sido realizados para levar as informações aos agricultores.