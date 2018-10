Projeto estimula ações sociais para Santo Antônio da Patrulha e região

Pedro Carrizo

Nas palavras do escritor checo Franz Kafka, a solidariedade é o sentimento que melhor expressa o respeito pela dignidade humana. Reafirmando a definição do intelectual, na prática, o sentimento transformado em ação tem o poder de ser benéfico tanto para quem executa quanto para quem recebem. Seja por uma pessoa isolada ou por um grupo que coopera e age em prol da melhoria social, a solidariedade é um grande gerador de respeito e empatia entre as pessoas da mesma comunidade.

Foi sedimentado na premissa que ajudar o próximo é também ajudar a si mesmo que o Projeto Furg Social, de Santo Antônio da Patrulha, realizou o Dia das Crianças para os pequenos do Abrigo Municipal Casa da Criança. O evento só foi possível através de mutirões, que permitiram o recolhimento de brinquedos para todos os acolhidos, além de comes e bebes para a festa. A Casa da Criança de Santo Antônio da Patrulha é um lar temporário que recebe menino e meninas, entre zero e 18 anos, vítimas de algum tipo de negligência familiar.

"Conseguimos a presença de músicos para a festa, que também vai ter cachorro quente, atividades recreativas e a entrega de presente para as oito crianças do Abrigo", diz a fundadora do Furg Social Lenise Oliveira, e acrescenta que foram tantas as doações de presentes, que parte deles vão para outra festa destinada às crianças carentes da cidade. Além de Lenise, outras três mulheres participaram da fundação do Projeto e atuam ativamente nas ações: Clarissa Rosa, Marcia Kurz e Marcia Silveira.

As quatro fundadoras do Projeto trabalham como técnicas do laboratório de química na sede da Universidade Federal do Rio Grande (Furg), em Santo Antônio da Patrulha. Foi a partir da relação delas com a instituição - alunos, professores e outros funcionárias - que decidiram criar um braço social da universidade e estimular a solidariedade entre os que frequentam o seu campus. Com isso, o Furg Social nasce em 2018 com a tarefa de promover campanhas de arrecadação com o intuito de auxiliar as entidades e comunidades assistenciais do município e/ou região. O projeto, embora carregue o nome da universidade federal, não tem vínculo com a instituição.

"Estamos recém começando, mas já criamos um cronograma de atividades e uma rede assídua de doadores. Além disso, convidamos toda a comunidade universitária, formada por cerca de 200 alunos a participar. E eles têm ajudado!", diz Lenise. No decorrer do ano serão promovidas campanhas para doação de roupas, brinquedos, materiais de higiene, limpeza e alimentos para ações em andamento.

O Projeto Furg Social se desenvolveu a partir de demandas que a comunidade de Santo Antônio da Patrulha trazia, boca a boca, às técnicas do laboratório de química. A primeira ação foi para suprir as necessidade uma aluna da universidade, carente de roupas e alimentos, que foi acolhida pela iniciativa, e por todos os que entraram na corrente de solidariedade daquele momento. A partir daí, os mutirões se intensificaram. Iam desde o auxílio para uma família que perdeu seus pertences em incêndio, aos alunos da Furg que chegavam do Norte e Nordeste do País despreparados para o frio.

"Tinha muitas pessoas da região que nem sabiam que a universidade existia. Nosso interesse era que fazer com que a Furg se fizesse presente na comunidade, que fizesse diferença para Santo Antônio. Acredito que agora caminhamos nessa direção", ressalta Lenise.

Com o fim do ciclo de arrecadação para o Dia das Crianças do Abrigo Municipal, depois da entrega dos presentes e encerramento da celebração, outro ciclo acaba de começar. Agora, a meta da Furg Social é proporcionar uma cerimônia de Natal cheia de alegria e esperança para os idosos da Sociedade Beneficente Filantrópica Lar Oscar Vargas. O local já recebeu um mutirão de limpeza com a ajuda dos estudantes da universidade, em que a grama do pátio foi cortada e as instalações do local limpas.

"Para o Natal do Lar Oscar Vargas, conseguimos que uma orquestra de Gravataí venha fazer um espetáculo para os idosos. Vamos montar um cestão de Natal para os 31 residentes da casa e também fazer uma ceia com todos", afirma a fundadora. Entre as tantas ações sociais que a projeto encabeçou em tão pouco tempo, a mais importante foi a de incentivar a solidariedade na comunidade de Santo Antônio da Patrulha, considera Lenise. Se para Kafka a solidariedade é o sentimento que melhor expressa o respeito pela dignidade humana, para o Furg Social ela foi o primeiro passo. O início de uma estrada que está apenas começando.