Existe vida após a falência

Adriana Lampert

Prejuízos sucessivos ou queda acentuada nos lucros, acúmulo de passivos tributários, aumento do endividamento bancário, atraso no pagamento de fornecedores e de funcionários: quem vivencia isso tudo, cedo ou tarde, irá perceber que seu negócio está em crise. No entanto, muitos empresários acabam cometendo o erro de não reconhecer os sinais de que algo não vai bem e deixam para buscar ajuda quando já é tarde demais. Com as portas fechadas e os bens alienados para pagar os credores, alguém nesta situação tem, ainda, que driblar sentimentos ruins, como a frustração e o arrependimento, que, muitas vezes, levam à desistência de ter o próprio negócio. No entanto, este momento também pode ser a chance de repensar os erros cometidos. Vai depender de qual caminho escolher. "O que me moveu até aqui foi justamente me recusar a ficar vivendo os problemas", conta a presidente do Spa das Sobrancelhas, Jane Muniz - fundadora do Grupo Beauty, uma junção de sete marcas, com quase 400 franquias.

Jane experimentou a falência logo após investir na expansão de seu primeiro negócio. "Inicialmente, era um sucesso. Fomos conquistando cada vez mais clientes. Isso tudo, em questão de meses", destaca a empresária, que tinha um salão de beleza na Zona Norte do Rio de Janeiro, em sociedade com o marido, Marko Porto. Na época, eles receberam uma proposta para comprar mais um salão. "O local estava pronto, tinha estrutura - era só abrir as portas. Decidimos tentar, e foi nosso maior erro", lamenta a empresária, completando que, quando o marido falou do segundo salão, não estava segura de abrir um novo negócio. "Quando falamos de sociedade, sempre temos que saber quando ser flexível e ceder, e quando devemos nos manter firmes em nossa opinião", avalia.

Dividindo a energia entre as duas unidades, o casal não conseguiu manter o padrão de atendimento, e a clientela foi começando a cair. "Na contramão, os custos dobraram, e quebramos", conta Jane. Ela admite que foram vários fatores que fizeram com que a falência acontecesse. "O principal motivo, na minha opinião, é que ainda estávamos aprendendo sobre estratégias e administração de tempo. Estávamos despreparados, pois não fizemos um plano de negócios para termos como base, para entendermos a viabilidade desse novo negócio e a clareza em nossos desafios."

Devendo aluguel, telefone, salários e pagamentos de fornecedores, os proprietários se viram obrigados a fechar o salão, "com uma mão na frente e a outra atrás". "Estávamos destruídos, uma sensação de fracasso indescritível", lembra a empresária. No entanto, ao invés de se afastar do empreendedorismo, o casal decidiu ligar para todos os credores e avisar que iriam começar de novo e que pagariam "como pudessem". "A grande lição que tirei disso é que a sinceridade ajuda nessas ocasiões", comenta Jane. "Nos focamos em aprender, em entender nossas qualidades, em conhecer ainda mais nossos objetivos. Ficamos cerca de três meses nesse processo. Havíamos fechado porque não tínhamos mais como pagar as contas, porém, nesse período, todas as contas também aumentaram, pois o salão estava fechado, mas o contrato de aluguel estava vigente." Ela conta que foi um grande desafio na época, pois os proprietários do imóvel não queriam que o salão reabrisse. "Queriam ficar com todos os materiais e mobiliários, como garantia pelos meses que não pudemos pagar o aluguel", recorda Jane. Sem telefone, ela pegou alguns panfletos e ficou na porta convidando as pessoas a entrarem no estabelecimento. A estratégia funcionou, e, em poucos meses, a dupla já tinha conquistado uma clientela fiel.

Mas, até retomar o ritmo anterior, foi quase um ano de trabalho. "Meu primeiro planejamento foi para conseguir quitar todas as minhas dívidas. Em seguida, me estruturei para retomar o crescimento que tinha conseguido alcançar anteriormente." Estabelecendo novamente as parcerias, a dupla de empresários estruturou a equipe e ajustou prazos com os fornecedores. "Programei um crescimento do salão e de colaboradores estruturado ao tamanho da empresa e de acordo com o nosso crescimento financeiro", explica a empresária.

Com o tempo, a dupla percebeu a grande busca pelo serviço de tratamento de sobrancelhas, que tem baixo custo. A partir daí, Jane teve a ideia de criar um estabelecimento dedicado a valorizar o olhar. "Vendemos o salão e criamos o Spa das Sobrancelhas." Em vez de uma loja, ela e o marido se mudaram para duas salas comerciais. Depois de um ano, surgiu a primeira filial. Em seis anos, o negócio cresceu tanto que está em quase todos os estados brasileiros e faturou mais de R$ 90 milhões em 2017.