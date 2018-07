Burocracia emperra pesquisas

Empresas & Negócios - patentes, pesquisas - divulgação Jannoon028 - Freepik.comBook and light bulb with hand drawing graph /FREEPIK.COM/DIVULGAÇÃO/JC

Guilherme Daroit

O mundo recém-conhecera o Playstation 3, ainda discutia se o melhor caminho era o Blu-Ray ou o HD DVD, e mal começava a entender para quê afinal serviria um celular que, de telefone, pouco tinha. Para a humanidade, 2007 é logo ali, mas, para os aparatos tecnológicos, parece distante uma eternidade. Imagine, então, para quem desde lá aguarda uma resposta para um pedido de patente, situação factível no Brasil. Em um mercado com transformações cada vez mais velozes, o País ainda debate como deixar a posição de processo mais lento do mundo.

No último relatório anual da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (Ompi), entidade ligada à Organização das Nações Unidas (ONU), a duração total do processo no Brasil é apontada como a mais demorada entre os principais escritórios ao redor do globo, com média de 95,4 meses (praticamente oito anos). Apenas a Índia chega relativamente perto, com 84 meses - o que, mesmo assim, significa um ano a menos de espera. Irã (9 meses) e Espanha (11,2 meses) lideram a lista.

A alusão a 2007, porém, não é por acaso. É o tempo real de espera de um cliente que já entra no 11º primeiro ano no aguardo de um veredito, conta Dolly Outeiral, advogada do Grupo Marpa, um dos principais escritórios de assessoria para solicitações junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi). "Quando você desenvolve uma tecnologia, um produto novo, em 10 anos, pode já ter ficado obsoleta", critica Dolly, que vê na demora o principal problema na concessão de patentes no Brasil.

O ponto crítico da situação, aliás, é facilmente mapeado: está no tempo necessário para que os processos cheguem até algum examinador. O próprio relatório da Ompi afirma que o tempo efetivamente usado para a análise é "relativamente curto" - 11,4 meses em média, em linha com os parâmetros mundiais. O desafio está em aguardar que o pedido chegue aos examinadores do Inpi, etapa que, segundo o relatório, demora sete anos para ser vencida.

Isso acontece, em especial, pelo tamanho do estoque de pedidos do Inpi. No fim de abril, segundo o instituto, eram cerca de 220 mil os processos pendentes de análise na fila, resultado de anos de capacidade de decisões menor do que o número de patentes depositadas. O diretor de patentes do Inpi, Júlio César Moreira, credita a situação a uma histórica falta de atenção à entidade. Para exemplificar, Moreira conta que, criado em 1970, o primeiro concurso para contratação de pessoal para o Inpi foi feito apenas 28 anos depois. Um maior cuidado com o escritório só surgiria a partir dos anos 2000, quando a propriedade intelectual passou a ser pauta de acordos bilaterais assinados pelo Brasil.

Medidas mais recentes, como a contratação de mais cerca de 200 examinadores (25% do quadro atual) e a oficialização do trabalho remoto de alguns desses profissionais, ajudaram o Inpi a melhorar seus resultados. No primeiro quadrimestre de 2018, por exemplo, o número de decisões (12.415) foi 40,52% maior do que o número de depósitos (8.852) no mesmo período.

O fato tem forte poder simbólico, mas, para solucionar o passivo, ainda é pouco: nesse ritmo, seriam necessários mais de 20 anos para zerar o acúmulo. "O Inpi mostra resultados com melhoria de processos e gestão de pessoal, mas vai ter limite", argumenta Moreira, lembrando que há também, no resultado, impacto da crise econômica, que faz com que o número de depósitos seja menor do que o que seria esperado caso a economia estivesse em uma situação melhor. "A tendência, a partir de agora, é de aumentar. Antes da crise, tínhamos um aumento vegetativo de 10% por ano nas patentes", conta o diretor.