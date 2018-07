Nesta obra, Seth Stephens Davidowitz, economista formado por Harvard, defende que muito do que pensávamos sobre as pessoas estava completamente errado e que temos que rever nossas relações imediatamente. A premissa de Davidowitz para solidificar sua defesa é que todo mundo mente. Seja para amigos, parceiros, familiares, médicos, pesquisas ou para si mesmo. Entretanto, de acordo com o autor, não precisamos mais confiar no que as pessoas nos dizem.Novos dados da internet finalmente revelam a verdade. Ao analisar essa mina de ouro digital, podemos agora descobrir o que as pessoas realmente pensam, querem e fazem. A partir dessas informações, do Big Data e das redes sociais, é possível criar serviços e produtos de acordo com o que pensa seu público alvo.

Todo Mundo Mente combina a análise informada de o Sinal e o Ruído, de Nate Silver, o storytelling de Fora de Série Outliers, de Malcolm Gladwell, e a sagacidade e diversão de Freakonomics, de Steven Levitt e Stephen Dubner, em um livro que mudará sua forma de encarar o mundo. A capacidade de aprendizado sobre a natureza humana a partir de Big Data é praticamente ilimitada, basta fazer as perguntas certas para encontrar as respostas que está buscando.

Todo Mundo Mente; Seth Stephens Davidowit; Editora Alta Books; 352 páginas; R$ 36,90