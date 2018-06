Como o BI revoluciona a apresentação de dados do ERP

Marcos Abellón

Difícil imaginar como seria a organização de grandes empresas sem um ERP. Responsável por boa parte da organização e agilidade dos processos, a ferramenta traz uma visão ampla sobre o negócio e seus inúmeros processos. O ERP é capaz de integrar diferentes departamentos e, com isso, acaba reunindo um número imenso de dados sobre o negócio.

Infelizmente, nem sempre os gestores e líderes conseguem aproveitar tanta informação. De nada adianta reunir um número imenso de informações se não temos como aproveitá-la para maximizar o poder do seu negócio.

Investir em treinamentos para que os profissionais entendam o poder dos dados pode ser o primeiro passo para um aproveitamento melhor das informações. Outra opção é investir em uma solução de BI que trabalhe com gráficos edashboards de alta qualidade. Assim, o profissional terá mais facilidade para visualizar as informações referentes ao seu negócio.

O BI se apresenta como um módulo estratégico para o ERP ao ponto que ele melhora a apresentação de resultados do sistema de gestão. Através da coleta e análise inteligente dos dados do ERP, o BI fornece caminhos e fundamentação para que as melhores decisões sejam tomadas, sempre de forma estratégica para atingir os objetivos da organização.

Vale ressaltar que, além de toda inteligência de negócio conseguida através da integração ERP BI, um módulo de Business Intelligence fornece a possibilidade da empresa ter uma verdadeira visão 360º do seu negócio. Ela pode compreender cada etapa da sua operação através da utilização de dashboards, painéis e gráficos.

Transformar os dados da empresa em algo mais visual traz uma série de vantagens para o negócio. É possível fazer um monitoramento em tempo real dos serviços oferecidos para os clientes, aumentar a transparência no relacionamento com o fornecedor e ainda encontrar com mais facilidade pontos críticos na operação. Com uma plataforma visual, as empresas são capazes de encontrar os problemas com mais rapidez e, em conjunto com os outros dados apresentados, já apresentar possíveis soluções, evitando assim que o negócio sofra maiores danos.

Conferindo os dados em tempo real, a equipe responsável pela estratégia da empresa possui a ferramenta necessária para aproveitar as melhores oportunidades assim que elas surgem. E esse é um diferencial que não somente as grandes empresas, mas principalmente as pequenas e médias, são capazes de aproveitar. Timing no mundo dos negócios é tudo.

Os painéis também são muito úteis para integrar as equipes. É uma queixa comum dentro das organizações a reclamação de que uma área não conhece o trabalho da outra e, por isso, subestima seus resultados. A apresentação em dashboards é muito útil para a transparência da empresa, explicitando os resultados e processos de cada área e como uma interfere diretamente na outra.

Para o melhor aproveitamento das informações, existem algumas dicas. A primeira é entender exatamente o que é importante para a sua empresa. Não adianta apenas reunir vários gráficos em uma tela, é necessário que tudo aquilo tenha um valor e aplicabilidade imediata para o seu negócio. Outra dica é colocar a informação principal com maior destaque na tela. Os outros dados devem respeitar uma ordem natural, que faça sentido tanto do ponto de vista da cadeia de negócios quanto para quem está em busca de uma oportunidade de crescimento para a empresa.

A chave para ter um monte de informações válidas, porém sem tanto impacto no negócio, é com certeza a personalização. Por mais que existam dados que façam sentido para diferentes tipos de negócios, cada organização é única. Às vezes o mercado no qual você está inserido ou até mesmo a região do país onde estão suas fábricas exige uma atenção especial para pontos completamente diferentes do usual. Por isso, não tenha medo de investir em plataformas personalizadas. Elas podem representar o limite entre uma visão de sucesso e apenas "mais dados".

O ser humano é muito visual. Por isso, dar a oportunidade para que ele tenha uma tela com as informações mais importantes do negócio sempre traz resultados interessantes, como aumento da produtividade e da competitividade no mercado.

Aproveitar todos os dados conseguidos com o auxílio do ERP e transformá-los com telas e visões com o BI acaba sendo o caminho natural de toda empresa que busca crescimento constante e destaque no mercado.

Diretor geral da W5 Solutions