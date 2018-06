Empresas & Negócios COMENTAR | CORRIGIR | Compartilhar

Leitura Notícia da edição impressa de 25/06/2018. INVESTIMENTO

O investimento em imóveis movimenta uma parcela bastante expressiva na realidade financeira no Brasil. Os Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) se apresentam como uma alternativa bastante acessível para quem busca uma alternativa para aumentar o patrimônio no longo prazo. Para entender melhor essas características dos FIIs, o livro Fundos de Investimentos Imobiliários - Aspectos Gerais e Princípios de Análises expõe os caminhos a trilhar para quem quer investir nesse tipo de ativo. Escrito por Roni Antônio Mendes, a obra apresenta o que é m FII e as suas vantagens em relação a outros tipos de investimentos. Ainda, Mendes analisa diversos tipos de FIIs existentes no mercado, bem como os métodos de procedimento para investir bem e com segurança. O livro apresenta também exemplos reais de FIIs que foram estudados, e seus resultados são apresentados de maneira clara e didática, como forma de aprender a conduzir os próprios estudos e tirar as próprias conclusões sobre outros investimentos. Dentro de suas 256 páginas, a obra também apresenta um método avaliativo, utilizado por investidores ao redor do mundo: o Fluxo de Caixa Descontado. Além disso, também são apresentados conceitos gerais de como montar e gerenciar uma carteira de investimentos, baseada nos rendimentos trabalhados pelo autor. Fundos de Investimentos Imobiliários - aspectos gerais e princípios de análises; Roni Antônio Mendes; Editora Novatec; 256 páginas; R$ 64,00; disponível em versão digital

SUCESSO

Tanto na esfera econômica quanto na social, o equilíbrio é constantemente visado por quem procura se estabilizar para progredir. O livro de Robert Wong, "O sucesso está no equilíbrio", discute essa estabilidade de forma ampla e voltada à utilização prática do equilíbrio para o sucesso. O autor expõe ao leitor a sabedoria que acumulou sob a influência de três grandes culturas: a variedade brasileira, a sabedoria oriental e o pragmatismo ocidental. Essa combinação demonstrou a Wong, através da combinação criativa entre os conceitos teóricos e a prática assimilados ao longo da vida, que o equilíbrio é a chave do sucesso para qualquer operação a ser realizada. Wong analisa questões de forma objetiva e prática, fazendo com que o leitor absorva o conteúdo e relacione com as suas experiências. Segundo ele, a experiência não é o que acontece a uma pessoa, mas sim o que ela faz com o que acontece com ela. Por meio da trajetória de Wong, considerado um dos 200 mais destacados headhunters pela revista The Economist, o livro serve como um manual para quem busca encontrar, e encontrar a si mesmo, um caminho equilibrado que levará ao sucesso. A obra é indicada para todos que procuram otimizar suas capacidades, independentemente de área de atuação, e racionalizar as ações de forma harmoniosa. O sucesso está no equilíbrio; Robert Wong; Trevisan; 200 páginas; R$ 49,90

FINANÇAS

Conhecimento e planejamento são ferramentas importantes para realizar qualquer ação. Na bolsa de valores, esse preceito se mantém. O livro "Investindo na bolsa de valores - o que você precisa saber antes de investir" traz essas ferramentas ao leitor que procura enfrentar o mercado financeiro, com informações que o investidor deve conhecer antes e durante o investimento. Buscando apontar ao fato de que investir em ações é possível a todas as pessoas, o autor Ademir Passos utiliza uma linguagem acessível e simplificada para facilitar o entendimento do leitor. Além disso, Passos explora o fato de que poucos brasileiros investem na bolsa de valores devido à falta de conhecimento sobre o que é a bolsa ou o próprio mercado de ações. Para facilitar esse entendimento, o livro reúne exemplos gráficos e indicadores, que facilitam o entendimento, e ajudarão a formar as próprias conclusões para investimento. Por meio das duas principais formas para analisar uma empresa, análise fundamentalista e técnica, o leitor compreenderá como escolher uma empresa para investir e qual o momento mais adequado para efetuar uma operação, seja para comprar ou vender uma ação, além de aspectos que interferem nas cotações das ações e como aproveitar esses momentos. Investindo na bolsa de valores - o que você precisa saber para investir; Ademir Passos; Editora Novatec; 216 páginas; R$ 54,00; disponível em versão digital