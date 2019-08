Bosch usa tecnologia para ajudar cidades no combate à poluição do ar

Em todo o mundo, pessoas continuam migrando das áreas rurais para as cidades. A estimativa é que, até 2050, haverá mais de 6 bilhões de pessoas vivendo em megacidades, o dobro do atual. No mesmo período, o volume do tráfego urbano deverá triplicar, graças ao contínuo crescimento do comércio online e, consequentemente, do fluxo de entregas.

Uma população mais densa e mais trânsito significam uma deterioração maior da qualidade do ar. Por isso, as grandes cidades enfrentam um desafio enorme: proporcionar mobilidade para pessoas e bens e, paralelamente, melhorar a qualidade do ar que respiram.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), hoje, cerca de 90% da população mundial vive em áreas nas quais a qualidade do ar é baixa. A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) estima que o impacto econômico da poluição do ar é de cerca de US$ 5 trilhões em todo o mundo e o aumento dos custos de saúde representam parte significativa dessa cifra.

A má qualidade do ar não é causada apenas pelas emissões dos veículos. A indústria, a agricultura e o setor de energia também contribuem para a poluição. Outros fatores que influem são processos químicos na atmosfera desencadeados por variações de temperatura, condições de vento e radiação solar.

Para compreender melhor tais processos e coletar mais dados sobre os poluentes atmosféricos em vários locais nas áreas urbanas, a Bosch desenvolveu um sistema para medir a poluição. Instalada em um módulo compacto, a tecnologia está sendo testada na área metropolitana de Stuttgart (Alemanha), Paris e Marselha (França). Sua finalidade é fornecer dados confiáveis sobre a qualidade do ar, que podem ser aplicados, por exemplo, para mapear as condições em tempo real em uma cidade, como base para uma gestão de tráfego mais eficiente.

A Bosch também está usando seu know-how e vultosos recursos financeiros para tornar os carros mais adequados para o futuro. A estratégia envolve duas frentes: avançar no desenvolvimento da eletromobilidade e atingir eficiência superior no motor de combustão interna.

No segundo caso, o objetivo é projetar um propulsor que não faça mais nenhuma contribuição significativa para a poluição do ar em nossas cidades. Com o desenvolvimento de novas tecnologias para veículos movidos a diesel, como o filtro de partículas, a empresa deu um passo importante nessa direção. O mesmo caminho está sendo seguido agora com os motores a gasolina.

“O ar limpo diz respeito a todos nós. Reconhecemos não apenas nossa responsabilidade global, mas também local, pela ação climática no combate à poluição do ar. E, para isso, precisamos de mais tecnologia, não menos. Por isso, estamos trabalhando sob e além do capô do motor dos veículos para tornar a mobilidade o mais livre de emissões possível”, diz Volkmar Denner, presidente mundial do Grupo Bosch.