Toyota Prius chega reestilizado e mais conectado

A marca está aceitando pedidos para a linha 2019 do seu modelo híbrido, que além do design retocado, apresenta maior espaço de porta-malas e central multimídia aprimorada. Com mais de 6 mil unidades comercializadas desde que chegou ao Brasil, no início de 2013, o novo Prius custa R$ 128.530,00.

A Toyota suavizou as linhas do carro, que ganhou novas lanternas - mais discretas -, faróis e rodas escurecidas. Internamente, o preto agora predomina no acabamento do painel. Graças a um novo estepe temporário reforçado, o espaço do porta-malas subiu 30 litros em comparação ao antecessor, totalizando 442 litros.

Na cabine, foi instalada uma nova central multimídia com tela de sete polegadas que permite ações de zoom e rolagem como os smartphones. O sistema integra TV digital, rádio, MP3 Player, visualização da câmera de ré, conexões Bluetooth e USB, além de GPS. A conectividade permite espelhamento wi-fi de conteúdo exibido pelo celular, incluindo aplicativos como Waze, Google Maps, YouTube e outros.

A propulsão híbrida do Prius combina um motor a gasolina de 1.8 litro e outro elétrico. O conjunto fornece potência combinada de 122 cv.

O veículo consegue uma redução de 52% no gasto de combustível na cidade e de 42% na estrada quando comparado a modelos movidos somente a combustão. De acordo com o Inmetro, sua média de consumo é de 18,9 km/l em ciclo urbano e 17 km/l em ciclo rodoviário.

Para reforçar a confiança dos consumidores em sua tecnologia híbrida, a Toyota oferece para o Prius, além da garantia de três anos, uma cobertura estendida de oito anos para o sistema híbrido - bateria híbrida, inversor/conversor e módulos de controle da bateria híbrida e de energia.