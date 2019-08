Volvo lança o novo sedã esportivo S60

Produzido na mais recente unidade industrial da fabricante sueca na Carolina do Norte, Estados Unidos, o modelo estreia por aqui repleto de novidades. Mais longo (+12,6 centímetros), mais baixo (-5,3 cm) e com distância entre-eixos maior (+9,6 cm) comparado ao seu antecessor, o sedã S60 é montado sobre a mais moderna plataforma da Volvo, o que lhe concede recursos ainda mais avançados de dirigibilidade e conectividade.

A oferta do carro no Brasil contempla versões com diferentes patamares de potência: T4 Momentum - 190 cv (R$ 195.950,00), T5 Inscription - 254 cv (R$ 229.950,00) e as híbridas T8 R-Design (R$ 269.950,00) e Polestar (sem preço definido), ambas com 407 cv. Todas as variantes contam com transmissão automática de oito marchas e controle dinâmico de estabilidade e tração.

O interior opta pelo minimalismo, entregando ao motorista apenas os controles necessários. A maioria das funções é acessada por meio do volante, exibidas no painel de instrumentos digital de 12,3 polegadas personalizável.

O display central com tela antirreflexo sensível ao toque é a principal forma de gerenciar a navegação, telefone, mídia e configurações do carro, que podem ser salvas em perfil individual do condutor, de modo intuitivo. O comando de voz é outra maneira de operar essas funcionalidades.

Painel minimalista possui tela sensível ao toque multifuncional

Preocupação constante da Volvo, a segurança também é prioridade do S60. O ponto alto fica para o sofisticado City Safety, com freio automático e assistente de direção, capaz de evitar colisões por meio de manobras evasivas e de frenagem com aproximação de carros no sentido contrário, atuando entre velocidades de 50 km/h e 100 km/h. Também há o controle de cruzeiro adaptativo (ACC) com assistente de direção até 130 km/h.